В предпоследний игровой день регулярного чемпионата единой лиги ВТБ состоялись две сенсации. Химки и Локомотив-Кубань проиграли клубам, занимающим более низкие места в таблице.

В предпоследний игровой день регулярного чемпионата единой лиги ВТБ состоялись две сенсации. "Химки" и "Локомотив-Кубань" проиграли клубам, занимающим более низкие места в таблице."Химки" у себя уступили красноярскому "Енисею" 86:94 (21:19, 20:19, 28:25, 17:31). Химчане были впереди на протяжении большей части матча, но проиграли заключительную четверть, а вместе с ней и матч. Самым результативным в составе сибиряков оказался Д"Анджело Харрисон, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов. У "Химок" 25 очков набрал Алексей Швед. "Химки" занимают третье место, а "Енисей" – девятое и не попадает в зону плей-офф."Локомотив-Кубань" играл в Таллине с местным "Калевом". Встреча завершилась победой хозяев 81:76 (26:15, 25:19, 13:27, 17:15). "Калев", выигравший четыре встречи подряд, занимает седьмое место. Кубанцы занимают четвертую строчку.