Кейт Миддлтон задумала сделать так, чтобы Меган
Маркл и принц Гарри переехали в Африку. В этом уверен британский комментатор Джастин
Сильвестр.
Кейт Миддлтон задумала сделать так, чтобы Меган
Маркл и принц Гарри переехали в Африку. В этом уверен британский комментатор Джастин
Сильвестр.
По его мнению, герцогиня Кембриджская
хочет, чтобы Меган Маркл перестала отвлекать на себя внимание королевы Елизаветы
II. В этом отношении жена принца Гарри для Миддлтон – как кость в горле.
Появилась информация, что якобы
герцог и герцогиня Сассекские планируют переехать в Африку после
рождения первенца. Джастин Сильвестр
утверждает, что именно герцогиня Кембриджская этому активно способствует. "Я не
думаю, что у них есть выбор", – цитирует комментатора Express.co.
"Происходит вражда,
происходит ли это между Меган и Кейт или Гарри и Уильямом, но что-то происходит",
– заявил Сильвестр. Однако его предположение было
встречено со скептицизмом со стороны коллеги Мелани Бромли, давнего эксперта по
британской королевской семье. Она заявила, что принц Гарри был тесно связан с
Африкой по своей благотворительной деятельности.
Напомним, Кейт Миддлтон и страдают
от спекуляций по поводу предполагаемого раскола в монаршей семье, основанного
на заявлениях королевских инсайдеров. Ранее популярный британский телеведущий Пирс Морган
осудил решение герцога и переехать в Африку. По мнению
журналиста, такая поездка обойдется жителям Соединенного Королевства в крупную
сумму.