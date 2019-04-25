Кейт Миддлтон задумала сделать так, чтобы Меган Маркл и принц Гарри переехали в Африку. В этом уверен британский комментатор Джастин Сильвестр.

Кейт Миддлтон задумала сделать так, чтобы МеганМаркл и принц Гарри переехали в Африку. В этом уверен британский комментатор ДжастинСильвестр.По его мнению, герцогиня Кембриджскаяхочет, чтобы Меган Маркл перестала отвлекать на себя внимание королевы ЕлизаветыII. В этом отношении жена принца Гарри для Миддлтон – как кость в горле.Появилась информация, что якобыгерцог и герцогиня Сассексские планируют переехать в Африку послерождения первенца. Джастин Сильвеструтверждает, что именно герцогиня Кембриджская этому активно способствует. "Я недумаю, что у них есть выбор", – цитирует комментатора Express.co."Происходит вражда,происходит ли это между Меган и Кейт или Гарри и Уильямом, но что-то происходит",– заявил Сильвестр. Однако его предложение быловстречено со скептицизмом со стороны коллеги Мелани Бромли, давнего эксперта побританской королевской семье. Она заявила, что принц Гарри был тесно связан сАфрикой по своей благотворительной деятельности.Напомним, Кейт Миддлтон и страдаютот спекуляций по поводу предполагаемого раскола в монаршей семье, основанногона заявлениях королевских инсайдеров. Ранее популярный британский телеведущий Пирс Морганосудил решение герцога и переехать в Африку. По мнениюжурналиста, такая поездка обойдется жителям Соединенного Королевства в крупнуюсумму.