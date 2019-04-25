Известный продюсер дополнила рубрику Мои завтраки на своей странице в Instagram. Яна Рудковская сообщила, что села ни диету.

Известный продюсер дополнила рубрику "Моизавтраки" на своей странице в Instagram. Яна Рудковская сообщила, что села ни диету.Жена знаменитогофигуриста Евгения Плющенко поделилась неожиданной новостью. "Доброе утро. Селана диету", – подписала очередной снимок своего завтрака Яна Рудковская.На столе продюсера в этот раз оказались каша, сочная клубника, малина,черника и, как ни странно, сладости. Поклонники оценили фотографию утреннегоприема пищи знаменитости, но заподозрили неладное. "А сладости справа как с диетой сочетаются?",– написал один из фолловеров.По поводу диеты они отметили, что Яне Рудковскойне стоит худеть – она и так в прекрасной физической форме. "Яна, вы на диету??? Вы и так шикарно выглядите!!!","И так стройная такая, красивая! Зачем диеты?", – написали фолловеры.Одна из подписчиц вывелаЯну Рудковскую, которая почти ежедневно хвастается прекрасными продуктами насвоем столе, на чистую воду. "Господи, вы будто специально всех дразните, чтобыкомплименты получать", – высказалась она.Отметим, это не первыйраз, когда пост с завтраком пришелся не по вкусу пользователям соцсети. Один из них назвал публикацию"показухой". Звезда ответила на возмущенные комментарии. призналась, что поклонникам бывает сложно угодить.