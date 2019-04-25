Известный продюсер дополнила рубрику Мои
завтраки на своей странице в Instagram. Яна Рудковская сообщила, что села ни диету.
Известный продюсер дополнила рубрику "Мои
завтраки" на своей странице в Instagram. Яна Рудковская сообщила, что села ни диету.
Жена знаменитого
фигуриста Евгения Плющенко поделилась неожиданной новостью. "Доброе утро. Села
на диету", – подписала очередной снимок своего завтрака Яна Рудковская.
На столе продюсера в этот раз оказались каша, сочная клубника, малина,
черника и, как ни странно, сладости. Поклонники оценили фотографию утреннего
приема пищи знаменитости, но заподозрили неладное. "А сладости справа как с диетой сочетаются?",
– написал один из фолловеров.
По поводу диеты они отметили, что Яне Рудковской
не стоит худеть – она и так в прекрасной физической форме. "Яна, вы на диету??? Вы и так шикарно выглядите!!!",
"И так стройная такая, красивая! Зачем диеты?", – написали фолловеры.
Одна из подписчиц вывела
Яну Рудковскую, которая почти ежедневно хвастается прекрасными продуктами на
своем столе, на чистую воду. "Господи, вы будто специально всех дразните, чтобы
комплименты получать", – высказалась она.
Отметим, это не первый
раз, когда пост с завтраком пришелся не по вкусу пользователям соцсети. Один из них назвал публикацию
"показухой". Звезда ответила на возмущенные комментарии. призналась, что поклонникам бывает сложно угодить.