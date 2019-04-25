Танцовщица поделилась с поклонниками в Instagram своей
первой песней. Однако пользователи соцсети, судя по всему, не оценили хит,
который записала Анастасия Волочкова.
Танцовщица поделилась с поклонниками в Instagram своей
первой песней. Однако пользователи соцсети, судя по всему, не оценили "хит",
который записала Анастасия Волочкова.
Новость о том, что балерина решила попробовать себя на эстраде, стала
сенсацией. Блондинка вместе с продюсером Алексеем Малаховым записала свой
первый трек, которым похвасталась перед подписчиками.
"Вчера после
продолжительной съемки мы записали песню с Алексеем Малаховым
в студии у Миши Борисовского. Насколько же это важно, когда над
песней помогает работать автор!", – написала Анастасия Волочкова в своем
микроблоге. При этом она разместила также фрагмент композиции.
Однако россияне песню не оценили,
и буквально умоляют светскую львицу отказаться от карьеры певицы,
передает "Миксер
мне в уши, чтобы не слышать этого! Вторая Бузова намечается!", —
написал один из пользователей Сети.
Как писали "Дни.ру",
ранее показала свои стертые мозолистые ноги. Снимок пришелся не по
душе пользователям Сети, которые посчитали его неэстетичным.
Ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат на юбилейном
концерте Аллы Пугачевой в Кремле. Многие россияне осудили поступок танцовщицы.
"Согласованный выход нормандской лошади Насти на сцену. Что это было? Кто
в зал пустил невменяемую?" – обрушились на интернет-пользователи.