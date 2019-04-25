Танцовщица поделилась с поклонниками в Instagram своей первой песней. Однако пользователи соцсети, судя по всему, не оценили хит, который записала Анастасия Волочкова.

Танцовщица поделилась с поклонниками в Instagram своейпервой песней. Однако пользователи соцсети, судя по всему, не оценили "хит",который записала Анастасия Волочкова.Новость о том, что балерина решила попробовать себя на эстраде, сталасенсацией. Блондинка вместе с продюсером Алексеем Малаховым записала свойпервый трек, которым похвасталась перед подписчиками."Вчера послепродолжительной съемки мы записали песню с Алексеем Малаховымв студии у Миши Борисовского. Насколько же это важно, когда надпесней помогает работать автор!", – написала Анастасия Волочкова в своеммикроблоге. При этом она разместила также фрагмент композиции.Однако россияне песню не оценили,и буквально умоляют светскую львицу отказаться от карьеры певицы,передает "Миксермне в уши, чтобы не слышать этого! Вторая Бузова намечается!", —написал один из пользователей Сети.Как писали "Дни.ру",ранее показала свои стертые мозолистые ноги. Снимок пришелся не подуше пользователям Сети, которые посчитали его неэстетичным.Ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат на юбилейномконцерте Аллы Пугачевой в Кремле. Многие россияне осудили поступок танцовщицы."Согласованный выход нормандской лошади Насти на сцену. Что это было? Ктов зал пустил невменяемую?" – обрушились на интернет-пользователи.