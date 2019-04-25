О работе Госавтоинспекции, направленной на сокращение количества аварий с участием недобросовестных водителей такси, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Зеленоглазая угрозаПо данным ГИБДД, в Москве в 2018 году на 25 процентов выросло число аварий с участием водителей такси. В таких дорожно-транспортных происшествиях погибло 23 человека, 900 получили травмы различной степени тяжести.В конце марта во время рейда в Москве было выявлено 119 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 312 человек занимались извозом, несмотря на то, что были лишены прав.Что нужно знать тем, кто пользуется услугами такси, выяснил корреспондент «Щита и меча».Чечевица ищет ВитюЧтобы заработать на первый фотоаппарат, сельский школьник собирал в лесу ягоды и грибы. Сегодня в арсенале водителя Центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения УТ МВД России по Поволжскому федеральному округу профессиональная техника.Прапорщик внутренней службы Антон Смирнов увлечённо фотографирует природу. Особенно любит птиц. К делу подходит скрупулёзно, изучая не только внешний вид, а старается узнать больше информации об их местах обитания и образе жизни. Самые удачные снимки публикует на своих страницах в соцсетях.Какие сюжеты снимает он и как увлечение помогает в быту и на службе, расскажем нашим читателям.«В моем доме уживаются рояль, скрипка, гитара и труба»Во время учёбы в консерватории Сосо Павлиашвили считали подающим надежду скрипачом и даже сравнивали с Владимиром Спиваковым. Но так сложилась жизнь, что по советским законам он пошёл в армию, даже не окончив первый курс. Во время службы он отошёл от классики и проникся эстрадой. Такие тогда были времена. При этом именно скрипка открыла для него тонкие музыкальные грани, как никакой другой инструмент.Сегодня он не мыслит жизни без музыки. Она даёт всё самое лучшее и отводит от многих бед. 90 процентов его произведений записаны с «живым»звучанием инструментов.В гостях у редакции певец, композитор Сосо Павлиашвили.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 16, а также на интернет-странице издания.