Президент Владимир Путин подписал долгожданный указ, упростив получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик. В штабе избранного главы Украины Владимира Зеленского на решение российского лидера отреагировали крайне нервно. По всей видимости, Москва окончательно выбрала жесткую линию в отношении строптивого Киева.
Президент Владимир Путин подписал долгожданный указ, упростив получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик. В штабе избранного главы Украины Владимира Зеленского на решение российского лидера отреагировали крайне нервно. По всей видимости, Москва окончательно выбрала жесткую линию в отношении строптивого Киева.
Реакция штаба Зеленского на решение Путина напоминало
панику. Еще бы, ведь избранный президент Украины даже не вступил в должность, а
Россия уже приготовила ему пару "подарочков": накануне выборов
запретила поставки нефти в Незалежную и сразу после – упростила выдачу
паспортов жителям Донбасса.
Указом о "паспортизации" Россия признала, что она
является страной-оккупантом и государством-агрессором, разразились истерикой в
штабе Зеленского. По мнению сторонников юмориста, решение Путина не поможет
прекратить огонь на востоке страны.
По сути, указ Путина – это сигнал новому украинскому
руководству, что время для разговоров вышло. И если Зеленский решится
продолжать политику своего предшественника, то Москва пойдет еще дальше, и
тогда Киев окончательно потеряет шансы на даже формальное возвращение народных
республик под свой контроль.
Отсюда и столь нервная реакция в штабе "слуги
народа". как человек неглупый должен отдавать себе отчет, что
украинские войска, если вновь решат обстреливать Донбасс, совершат
агрессию уже не против граждан Украины, а в отношении россиян. Что бывает после
этого Зеленский может спросить у Михаила Саакашвили. Тем более что бывший
грузинский лидер как раз намерен вернуться в Незалежную.
Согласно решению Путина, срок решения о выдаче паспорта
жителю Донецкой и Луганской республики не должен превышать трех месяцев со дня
подачи заявления, сообщает . Президент распорядился, чтобы МВД, МИД, ФСБ и
Нацгвардия приняли все меры для скорейшего получения российских паспортов по
упрощенной процедуре.
На Украине в минувшее воскресенье состоялись
президентские выборы, на которых актер получил более 73%
голосов. В настоящее время избранный президент занят формированием будущей
команды. Речи о встрече с Владимиром Путиным пока не идет.