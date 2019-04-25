Президент Владимир Путин подписал долгожданный указ, упростив получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик. В штабе избранного главы Украины Владимира Зеленского на решение российского лидера отреагировали крайне нервно. По всей видимости, Москва окончательно выбрала жесткую линию в отношении строптивого Киева.

Президент Владимир Путин подписал долгожданный указ, упростив получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик. В штабе избранного главы Украины Владимира Зеленского на решение российского лидера отреагировали крайне нервно. По всей видимости, Москва окончательно выбрала жесткую линию в отношении строптивого Киева.Реакция штаба Зеленского на решение Путина напоминалопанику. Еще бы, ведь избранный президент Украины даже не вступил в должность, аРоссия уже приготовила ему пару "подарочков": накануне выборовзапретила поставки нефти в Незалежную и сразу после – упростила выдачупаспортов жителям Донбасса.Указом о "паспортизации" Россия признала, что онаявляется страной-оккупантом и государством-агрессором, разразились истерикой вштабе Зеленского. По мнению сторонников юмориста, решение Путина не поможетпрекратить огонь на востоке страны.По сути, указ Путина – это сигнал новому украинскомуруководству, что время для разговоров вышло. И если Зеленский решитсяпродолжать политику своего предшественника, то Москва пойдет еще дальше, итогда Киев окончательно потеряет шансы на даже формальное возвращение народныхреспублик под свой контроль.Отсюда и столь нервная реакция в штабе "слугинарода". как человек неглупый должен отдавать себе отчет, чтоукраинские войска, если вновь решат обстреливать Донбасс, совершатагрессию уже не против граждан Украины, а в отношении россиян. Что бывает послеэтого Зеленский может спросить у Михаила Саакашвили. Тем более что бывшийгрузинский лидер как раз намерен вернуться в Незалежную.Согласно решению Путина, срок решения о выдаче паспортажителю Донецкой и Луганской республики не должен превышать трех месяцев со дняподачи заявления, сообщает . Президент распорядился, чтобы МВД, МИД, ФСБ иНацгвардия приняли все меры для скорейшего получения российских паспортов поупрощенной процедуре.На Украине в минувшее воскресенье состоялисьпрезидентские выборы, на которых актер получил более 73%голосов. В настоящее время избранный президент занят формированием будущейкоманды. Речи о встрече с Владимиром Путиным пока не идет.