Футболист Павел Мамаев попросил прервать заседание суда в самый не подходящий момент. Поведение обвиняемого вызвало удивление у судьи.

Футболист Павел Мамаев попросил прервать заседание суда в самый не подходящий момент. Поведение обвиняемого вызвало удивление у судьи.В Москве продолжается громкий процесс на футболистами , которым вменяют хулиганство после двух драк в центре столицы.Заседания длятся уже 10 дней. Суд заслушал показания свидетелей со стороны обвинения и теперь приступил к допросу свидетелей со стороны защиты. Так, сегодня показания давала уроженка Владивостока Алена Шинкарева.Как пишет Telegram-канал Mash, девушка была в компании футболистов – познакомилась с младшим Кокориным в клубе "Секрет Рум", потом отправилась в другое элитное местечко – "Эгоист". Шинкарева рассказала свою версию произошедшего, но всех удивила выходка одного из обвиняемых.В разгар заседания Павел Мамаев попросил сделать перерыв: "Ваша честь, очень в туалет хочется". Судья Елена Абрамова ответила: "Главное, очень вовремя", приводит выдержку диалога в своем Telegram-канале Елена Миро. Сама она так прокомментировала происходящее: "Обоссался, бывает".Напомним, что , а также младший брат Кокорина Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука в октябре 2018 года. В начале апреля срок их пребывания в СИЗО продлили до 25 сентября.