Сразу 12 российских автопроизводителей могут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств. Для покупателей подготовят льготные программы и создадут правовые возможности для дистанционного приобретения машин. Кроме того, закупки увеличат госкомпании, начиная уже с текущего года.

Сразу 12 российских автопроизводителей могут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств. Для покупателей подготовят льготные программы и создадут правовые возможности для дистанционного приобретения машин. Кроме того, закупки увеличат госкомпании, начиная уже с текущего года. Обо всех этих мерах поддержки автопрома речь шла сегодня, 24 апреля, на совещании, которое в режиме видео-конференции провел Владимир Путин. Президент пообещал: автодилеры станут одними из первых предприятий, которые откроются, когда это позволит обстановка. Как добиться того, чтобы в них сразу же появились клиенты?Автопром всегда остро реагирует на любой спад, но с таким болезненным кризисом, который вызвал коронавирус, сталкивается впервые. На совещании президента с крупнейшими автопроизводителями обсуждали сложившуюся ситуацию и первоочередные меры господдержки."В российском автопроме занято около трехсот тысяч человек. Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране. Поэтому крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям и, прежде всего, поддержать спрос на продукцию", — заявил Владимир Путин.После вынужденного простоя конвейеры всех автозаводов, легковых и грузовых, ожили. Сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места, но при соблюдении строгих мер личной безопасности. Рабочим регулярно проверяют температуру, все соблюдают дистанцию, людские потоки разведены даже в столовых. Несколько раз за смену — дезинфекция инструмента. На привычный конвейер рабочие взглянули другими глазами.Но по автопрому вирус продолжает наносить двойной удар — резко сократился спрос. И новую машину — ни купить, ни продать — клиенты дома на самоизоляции, а дилерские центры закрыты."В марте регистрировалось около 69 тысяч автомобилей в день. Сейчас только 200-300 штук по всей стране. У нас 1700 поставщиков в России, 200 партнеров дилерских центров. И, конечно же, для них эта ситуация может принять, так сказать, историю фатального пике", — рассказал председатель совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС" Вадим Швецов.Спасти ситуацию производители просят государство, а именно на время заменить упавший потребительский спрос дополнительными госзакупками."Крайне необходимо выделение дополнительных средств на программы льготного лизинга и льготного автокредитования. Мы знаем по опыту прошлых лет, что такие механизмы работают и востребованы", — отметил генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин."Мы с вами действительно еще в 2008 в 2009 годах занимались выходом из кризиса. По сути, набор предложений, которые вы сейчас сформулировали, они, если честно, мало чем отличаются от того периода. Хотя сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах, имея в виду, что тогда был финансовый кризис мировой, который также прилетел к нам из-за границы. А сейчас эта пандемия — она существенным образом ограничивает деловую активность внутри нашей страны", — прокомментировал президент.А состояние производителя тяжелой спецтехники марки "Урал" напрямую зависит от закупок госструктур и компаний со значительным госучастием."Наши родные заказчики — нефтяники, газовики, железная дорога, "Россети". Мы бы просили правительство рассмотреть возможность не уменьшать или поддержать программы из тех монополий с целью, чтобы вся техника закупалась локализованная и не было уменьшения заказа на технику российского производства", — рассказал генеральный директор автомобильного завода "Урал" Дмитрий Стрежнев.Позитивная новость для всей промышленности — сегодня Центральный банк снизил ключевую ставку на половину процента, а значит кредиты станут дешевле. А для системообразующих предприятий, а все представленные сегодня на совещании автопроизводители вошли в этот список, правительство разработало специальную льготную программу кредитования оборотных средств. Их сейчас очень не хватает."Условия этой программы будут следующие — это субсидирование процентной ставки в объеме ключевой ставки. Вчера это было 6 процентов, сегодня уже 5,5 процента, как известно. Но я думаю, что на этом Центральный Банк остановится на какое-то время. Это означает, что для конечного заемщика ставка будет где-то в районе 3-4 процентов максимум", — отметил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.Механизмы кредитной поддержки президент уже детально обсудил с ведущими банками:"Банковский сектор подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно. Кстати говоря, между прочим скажу, это в значительной степени заслуга Центрального банка, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы страны. Мы знаем, что очень много было критики в отношении политики Центробанка. Вот сейчас мы понимаем, что он проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях демонстрирует хорошее состояние. Но это хорошее состояние самого банковского сектора, и их заделы должны быть эффективно использованы для того, чтобы поддержать экономику в целом".Повысить эффективность и адаптироваться к новым условиям должны и сами производители. Инженеры ГАЗа за время вынужденных каникул разработали автобусы специальной противовирусной модификации."Это и антибактериальное покрытие поручней, это и встроенные кварцевые рециркуляторы воздуха, сенсорные диспенсеры для дезинфекции рук, бесконтактные кнопки остановки по требованию. Уже в конце мая мы будем готовы предложить эти автобусы заказчикам", — рассказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.Крайне востребованный сейчас транспорт — машины скорой помощи. Решено закупить 1200 реанимобилей."Обеспечим ускоренную поставку реанимобилей. Если вы поддержите, также еще и по выделению дополнительных средств по скорой помощи. Оперативно их отработаем, опыт таковой имеется", — попросил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.На это Владимир Путин отметил: "Министерство промышленности обороты набирает и достаточно оперативно согласует все необходимые позиции. Надеюсь, что в таком режиме и дальше будем работать". Президент потребовал, чтобы эти машины поступили в регионы как можно скорее:"Считаю необходимым направить еще пять миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в том числе для жителей малых городов и сел. Этот заказ, конечно, поможет стимулировать спрос, станет поддержкой для автопроизводителей. Но, прежде всего, он жизненно важен сегодня для всей страны, для регионов, для людей".Обновить автопарк сможет каршеринг. Компаниям, сдающим машины в краткосрочную либо долгосрочную аренду, государство на льготный лизинг выделит два с половиной миллиарда рублей. Также поддержат спрос грузовых автомобилей и коммерческого транспорта. На программы под названием "Российский тягач" и "Свое дело" дополнительно выделят шесть миллиардов. И, конечно, не забыт сегмент легковых отечественных авто."Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. У нас уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки, имею в виду льготные программы автокредитования, такие как "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль". Например, когда молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10 процентов. Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ семь миллиардов рублей", — заявил Владимир Путин.Поддержит и другая "цифра", а именно новые технологии. Владимир Путин поручил правительству разработать изменения в законодательство, чтобы автомобиль можно было купить дистанционно. При этом дилерские автоцентры пока вынужденно останутся закрытыми:"Представители Министерства здравоохранения и санитарные врачи пока опасаются прямой работы там, потому что люди должны будут поехать, встречаться, общаться и так далее. Но мы понимаем, что дилерская сеть должна работать. Как только возможность такая будет, с точки зрения безопасности для граждан, это будут одни из первых предприятий торговли, которые откроются", — отметил глава государства.Президент поддержал увеличение закупок автомобилей госструктурами. Одна только "Почта России" в этом году дополнительно приобретет шесть тысяч автомобилей. МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС — еще около 25 тысяч."При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", — подчеркнул Владимир Путин.Крупнейший отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ" отмечает в этом году знаменательную дату — полвека назад из ворот тольяттинского завода выехала первый ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — советско-итальянский проект. Сегодня "АвтоВАЗ" — часть французской Renault Group. Ее гендиректор (уроженец Марселя) — Ив Каракатзанис заявил, что приуроченные к этому событию праздничные мероприятия из-за угрозы коронавируса отменены. Также он пригласил президента посетить завод, когда это станет возможным.