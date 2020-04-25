После заседания Национального совета безопасности премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что с 4 мая страна приступает к поэтапной отмене мер изоляции, принятых из-за пандемии.

После заседания Национального совета безопасности премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что с 4 мая страна приступает к поэтапной отмене мер изоляции, принятых из-за пандемии.Глава кабинета отметила, что коронавирус по-прежнему активно присутствует и остается опасным для населения, поэтому в период выхода из режима изоляции должны поддерживаться меры безопасности.По словам Софи Вильмес, беспрецедентная в истории страны операция полностью зависит от развития эпидемиологической ситуации и строится на гипотезах и прогнозах, так что планируемые даты нельзя считать окончательными.Одновременно премьер-министр объяснила требования на период постепенного отказа от ограничений и фазы этой операции. Так, на всем ее продолжении сохраняются ограничения контактов между людьми при соблюдении социального дистанцирования. В случае появления симптомов людям необходимо оставаться дома и вызывать врача. Несмотря на то, что гигиенические маски считаются недостаточной защитой, рекомендовано продолжить их ношение: начиная с 4 мая, в общественном транспорте маски будут обязательными для всех лиц старше 12 лет, передает "Интерфакс".Поэтапный план выхода из ограничений состоит из трех фаз, первая из которых начинается 4 мая и будет состоять из двух этапов: первый подразумевает дистанционную работу там, где это возможно, рестораны и кафе остаются закрытыми. Учитывая необходимость приобретения материала для изготовления масок, решено открыть 29 апреля магазины, торгующие тканями. Второй этап предполагается начать 11 мая: должны будут открыться все виды магазинов, рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты.Вторая фаза начнется 18 мая. Откроются музеи, можно будет собираться компаниями по месту жительства, будет разрешена активность на свежем воздухе, в том числе, занятия спортом при соблюдении дистанции безопасности. Постепенно будут начинаться занятия в учебных заведениях.Третья фаза начнется не ранее 8 июня, она предусматривает постепенное открытие ресторанов, кафе и бары откроются позднее. При этом массовые мероприятия останутся под запретом до 31 августа.