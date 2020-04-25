Российскую певицу Татьяну Буланову выписали из больницы. Об этом рассказала концертный директор артистки Лариса Рассказова.

Российскую певицу Татьяну Буланову выписали из больницы. Об этом рассказала концертный директор артистки Лариса Рассказова.По словам представителя Булановой, в настоящее время она находится дома и чувствует себя хорошо, сообщает "Интерфакс".Две недели назад артистку госпитализировали в больницу с подозрением на микроинсульт. Татьяна Буланова находилась в реанимации, а через некоторое время ее перевели в обычную палату.Близкие артистки полагают, что довести ее до такого состояния могли переживания по поводу финансовых проблем. За несколько дней до госпитализации Буланова говорила, что из-за режима самоизоляции и отмены концертов осталась практически без денег.