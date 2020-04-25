Чебурашка может вернуться на экраны в новом образе. В Токио представили новый мультфильм, где любимый детьми персонаж создан с помощью трехмерной графики. В Японии Чебурашка пользуется огромной популярностью, и японцы уже снимали о нем свой сериал. Но сразу же после премьеры новый ролик заблокировали.

Чебурашка может вернуться на экраны в новом образе. В Токио представили новый мультфильм, где любимый детьми персонаж создан с помощью трехмерной графики. В Японии Чебурашка пользуется огромной популярностью, и японцы уже снимали о нем свой сериал. Но сразу же после премьеры новый ролик заблокировали.Старая советская классика — на новый японский лад. Вольная интерпретация сюжета, вместо кукол компьютерная графика в формате 3D, а вместо песни про голубой вагон — незатейливый электронный мотив. В этом мультфильме, который японцы сделали к 10-летию своего первого аниме-сериала про Чебурашку, главные герои пытаются привлечь внимание публики: то они скачут зайцами в костюмах цвета сакуры, то жуют бамбук, изображая панд.Новый сезон из 26 эпизодов про Чебурашку, говорящего на японском языке, сейчас можно посмотреть только в двухмерном варианте в сети. Кинотеатры, как и многое другое, сейчас в Японии закрыты из-за коронавируса COVID-19. Но здешние поклонники Чебу-тян все же надеются увидеть его на широком экране в 3D-варианте в 2020 году.Чебурашка в Японии прижился уже давно. Здесь его называют Чебу-тян. По популярности он в одном ряду с героями японских аниме.Достаточно зайти в главный токийский магазин игрушек. Плюшевые куклы, блокноты, кружки, открытки, шариковые ручки, закладки — Чебу-тян здесь отведен целый стенд.Пять лет назад в Японии на экраны вышел первый полнометражный фильм "Чебурашка". Режиссер Макото Накамура тогда очень бережно подошел к оригиналу. Ему очень хотелось сохранить обаяние и атмосферу знаменитого советского мультфильма."Я тогда без конца пересматривал "Чебурашку" режиссера Качанова и целиком, и по частям — в общей сложности раз сто или двести. Вот тогда я и подумал: та доброта, которая воплощена в персонажах, настолько важная для меня вещь, что для меня Чебурашка может существовать только в том виде, в котором его создали Качанов и Шварцман", — поясняет режиссер-мультипликатор Макото Накамура.Режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин участвовал в этом японском проекте."Они даже первый фильм про знакомство Гены с Чебурашкой повторили кадр за кадром настолько, что даже Шварцман не увидел сразу разницы, хотя она там была. Они просто пересняли фильм кадр за кадром, чтобы было хорошее качество. А еще три мы сделали новых, в которых Чебурашка вместо заболевшего Гены пошел в зоопарк", — рассказывает режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин.Сам же Леонид Шварцман, в этом году художник отметит 100-летний юбилей, внимательно следит за приключениями своего героя на японской земле."Сделано все было очень профессионально, уважительно к нашему творчеству. И, прежде, чем сделать фильм, Накамура хорошо изучил наши фильмы... Так что то, что они сейчас делают, мне кажется, это достойно, это очень близко к нашему. И это, в какой-то степени, мне кажется, пропаганда нашего российского творчества из нашей золотой коллекции "Союзмультфильма", — констатирует народный художник России, режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман.Впрочем, новая 3D-версия по своей стилистике имеет гораздо меньше общего с оригиналом. И стилистика и сам сюжет уже ближе к шаблонам массового японского аниме, производство которых здесь поставлено на поток.Сейчас правом распространять образ Чебурашки за пределами России и стран, входивших в Советский Союз, распоряжается японское ОАО "Чебурашка проджект". В свое время она выкупила лицензию у "Союзмультфильма", который теперь намерен добиться пересмотра этого договора."Когда мы пришли, как новая команда, управлять "Союзмультфильмом", в начале 2017 года мы сначала разобрались с другими базовыми проблемами студии. А в 2018 и 2019 годах начали активную работу по возврату прав. В том числе по возврату прав на героев мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена", — рассказывает председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. – "Союзмультфильм" отдал исключительную лицензию на персонажей и на сами аудиовизуальные произведения японской стороне за 30 тысяч долларов. И японская сторона потом, в 2014- 2015 годах, посчитала пролонгированным этот контракт на тех же условиях. Это совершенно нереальные и совершенно несоизмеримые с реальной стоимостью цифры. Сегодня мы оцениваем лицензию на этих персонажей, особенно с правом экранизации, в сотни миллионов рублей".Пока "Союзмультфильм" не в силах влиять на то, как другие страны используют образы советской мультипликации. Сколько уйдет времени на решение этих юридических разногласий и насколько это вообще реализуемо, сказать сложно. Здесь очевидно одно: Чебурашка успел настолько плотно войти в японскую аниме-индустрию, что так просто японцы его не вернут.