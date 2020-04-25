Руководители Королевской федерации футбола Нидерландов объявили, что сезон-2019-2020 не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Таким образом, турнир считается завершившимся досрочно, но чемпиона, призеров и вылетевших команд не будет. Впервые с 1945 года в Эредивизи не будет определен победитель.

Руководители Королевской федерации футбола Нидерландов объявили, что сезон-2019-2020 не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Таким образом, турнир считается завершившимся досрочно, но чемпиона, призеров и вылетевших команд не будет. Впервые с 1945 года в Эредивизи не будет определен победитель.На момент остановки чемпионата страны первое и второе места занимали "Аякс"и АЗ, набравшие по 56 очков в 25 матчах. Однако клуб из Амстердама лидировал по дополнительным показателям. Тем не менее, "Аякс" и АЗ должны попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, а в Лигу Европы будут делегированы "Фейеноорд", ПСВ и "Виллем II".Два последних места в Эредивизи занимали "Ден Хааг" (19 очков) и "Валвейк" (15 очков), но в связи с отменой сезона не опустятся классом ниже. В свою очередь повышение в классе и места не получат клубы "Камбюр" и "Де Графсхап", занимавшие первое и второе места во второй по силе голландской лиге.