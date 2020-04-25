У депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова обнаружили коронавирус COVID-19. Сейчас он проходит лечение в больнице, передает агентство Интерфакс. Депутат рассказал, что у него ..

У депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова обнаружили коронавирус COVID-19. Сейчас он проходит лечение в больнице, передает агентство "Интерфакс".Депутат рассказал, что у него высокая температура. "Состояние не очень хорошее", – отметил Калашников. Он предположил, что мог подхватить инфекцию от своего водителя.