У депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова обнаружили коронавирус COVID-19. Сейчас он проходит лечение в больнице, передает агентство Интерфакс.
Депутат рассказал, что у него ..
У депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова обнаружили коронавирус COVID-19. Сейчас он проходит лечение в больнице, передает агентство "Интерфакс".
Депутат рассказал, что у него высокая температура. "Состояние не очень хорошее", – отметил Калашников. Он предположил, что мог подхватить инфекцию от своего водителя.