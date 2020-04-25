Московская полиция выясняет обстоятельства драки между водителем такси и его пассажиркой. Ранее появилась информация, что водитель избил девушку либо из-за недействительного QR-кода, либо его отсутствия.

Московская полиция выясняет обстоятельства драки между водителем такси и его пассажиркой. Ранее появилась информация, что водитель избил девушку либо из-за недействительного QR-кода, либо его отсутствия. Тем временем с сегодняшнего дня в столице стали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте. Если расстояние между пассажирами окажется меньше полутора метров, они могут лишиться 5 тысяч рублей.То, что раньше было рекомендацией, теперь обязательное правило: за несоблюдение социальной дистанции пообещали штрафовать, нарушителей будут ловить контролеры вместе с полицейскими. За последние несколько дней в московской подземке стало на полмиллиона людей меньше. Об этом отчитались городские власти. Всего же, в среднем за сутки, в метро спускается около 900 тысяч пассажиров, что в пять или 6 раз меньше обычного, даже в часы пик теперь свободно, так что соблюдать социальную дистанцию не сложно.- Социальная дистанция — соблюдаете ее, нужна ли она, получается ее соблюдать?- Конечно, соблюдаю, ношу маски, меняю.- Я медик, я знаю, я еду на работу.Разгрузить общественный транспорт удалось во многом благодаря автоматической системе контроля. Если проездной документ не привязан к цифровому пропуску, поездки не будет. Нарушителей этого режима немного, меньше полпроцента от общего числа. Контролируют ситуацию и в наземном транспорте: если нет цифрового пропуска – штраф.Новые правила довели до драки. Водитель такси не захотел везти пассажирку без цифрового пропуска, в этом случае он бы нарушил закон. Девушка такой законопослушности не поняла. И когда таксист попытался ее высадить, накинулась на того с кулаками. Обоим пришлось давать показания в полиции."22 апреля в отдел МВД России по району Бибирево города Москвы поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. В настоящее время по данному фату проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий каждого участника конфликта и принято процессуальное решение", — сообщили в полиции.За соблюдением режима во дворах, парках и улицах следят 16 тысяч полицейских и росгвардейцев. В день составляется около полутора тысяч протоколов, однако "Индекс изоляции" поисковой системы "Яндекс" по-прежнему показывает неутешительные цифры – 3 балла, это значит, что людей на улицах по-прежнему много. Но, по словам полицейских, в целом москвичи к режиму повышенной готовности подходят дисциплинированно.- Люди относятся добросовестно: то есть, кто-то гуляет с собачками или просто прохожие, подходишь к нему, объясняешь, что лучше находиться дома, лишний раз не появляться где-то на территории, в парках. Люди адекватно, спокойно относятся. И идут домой.Точно такой же порядок и для автовладельцев. Номера машин цифрового пропуска уже привязали больше 4 миллионов москвичей. На дорогу накануне выехали меньше половины из них. Нарушителей режима по-прежнему много, каждого из них ждет штраф, за этим внимательно следят 2,5 тысячи камер. Впереди два выходных дня, а значит, у полицейских прибавится работа особенно в так называемых зеленых зонах. Но врачи предупреждают: у коронавируса выходных не бывает.