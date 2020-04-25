Грузия пригрозила Украине резким охлаждением отношений. Как заявил премьер Георгий Гахария, Тбилиси отзовет посла в Киеве, если в украинское правительство войдет Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии давно объявлен на родине в розыск и даже заочно приговорен к тюремным срокам, а на Украине его снова зовут во власть.

Грузия сегодня, 24 апреля, пригрозила Украине резким охлаждением отношений. Как заявил премьер Георгий Гахария, Тбилиси отзовет посла в Киеве, если в украинское правительство войдет Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии давно объявлен на родине в розыск и даже заочно приговорен к тюремным срокам, а на Украине его снова зовут во власть. Сегодня потенциальный вице-премьер по реформам встречался с президентской фракцией в Раде и сообщил, что его главная задача — работа с Международным валютным фондом. Учитывая рекордные темпы, с которыми он в свое время нарастил внешний долг Грузии, Украине появление такого реформатора сулит множество сюрпризов. Какие из них Саакашвили преподносит уже сейчас?Назначение Саакашивли зависит от голосования в Раде, расположение которой ему еще предстоит завоевать. Сегодня он пытался учить депутатов из правящей партии, как надо вести дела с партнерами, на личном примере:"В свое время я так лоханулся в Грузии... Нам очень хотелось сказать, что мы подписали договор о свободной торговле с Турцией. Какая прелесть! Но когда мы прочитали, что там написано, ужаснулись. Но мы уже подписали".Из этой истории Саакашивли вывел глубокую истину — нельзя подписывать документы, не читая.На крышу восьмиэтажного дома, где он тогда жил, Саакашивли сбежал через окно от пришедших за ним силовиков. Грозился спрыгнуть. Это было в 2017-м. Затем Саакашвили все-таки депортировали. Год назад он снова объявился. Зеленский вернул ему украинское гражданство, отнятое Порошенко. Дважды сосланный и дважды возвращенный, Саакашвили теперь стремится занять пост вице-премьера по проведению реформ. Он уже напророчил экономике Украины ураган и кризис, с которыми будет бороться, привычным, судя по всему, способом — выбиванием денег на Западе."Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом. Украине нужно больше помощи, чем она получает", — заявил Саакашвили.На журналистском брифинге украинец по паспорту перепутал расположение цветов государственного флага. На значке в петличке сверху — желтый, а надо наоборот. На всех украинских каналах теперь обсуждают одно — зачем Зеленскому понадобился Саакашвили.Украинские аналитики выдвигают три возможных версии третьего пришествия Саакашвили. Первая — попытка власти наладить пошатнувшиеся отношения с США. Вторая — уравновесить распухшее влияние главы МВД Авакова. И третья выдвигаемая экспертами теория — руками Саакашвили действующая власть хочет начать преследование Петра Порошенко за коррупцию.Зеленскому тем временем припомнили насмешки над Саакашвили со сцены "95 квартала". Цитата из шоу: "потрясающий коррупционер прорывался на Украину из Польши с цыганским табором". А это из раннего — Ющенко и Саакашивили в образе гастарбайтеров клянчат у Буша деньги на строительство демократии. Сценка называется "Наша Америкаша".В Грузии по поводу нового назначения высказались предельно ясно. Премьер Георгий Гахария пригрозил отозвать из Украины посла:"Украина наш стратегический партнер. Хотя со стороны стратегического партнера назначение вице-премьером человека, разыскивающегося в Грузии, для нас является абсолютно неприемлемым фактом".Чтобы Саакашвили стал вице-премьером, за него должны проголосовать не менее 226 депутатов Верховной рады. Пока вопрос, сумеет ли команда Зеленского их собрать.