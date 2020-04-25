Российская экономика является заложником ситуации, которая сложилась из-за карантина. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в прямом эфире программы 60 минут.

Российская экономика является заложником ситуации, которая сложилась из-за карантина. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в прямом эфире программы "60 минут".По его словам, Роспотребнадзор начал разработку правил, по которым можно работать и снимать ограничения. "Откроются парикмахерские, продовольственные магазины, гостиницы и общепит. Для бизнеса это очень важно", — отметил он.По причине введения ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет миллиарды: "В потерях ВВП по всей стране уходит по 100 миллиардов рублей в день. Это очень большие потери, которые мы несем", — сказал Решетников.В сложившейся ситуации власти страны сделали выбор в пользу сохранения здоровья людей. И вопрос снятия ограничений будут решать "именно врачи". "Мы ждем инвестиции в здравоохранение. Как только Минздрав РФ начнет справляться с этой ситуацией, тогда можно и открываться", — пояснил глава Минэкономразвития РФ.По мнению Решетникова, российский пакет мер поддержки для борьбы с последствиями COVID и самоизоляции в экономике сопоставим с мерами поддержки Евросоюза: "В общем и целом пакет мер поддержки сопоставим с другими развивающимися и европейскими странами. Общий размер пакета мер поддержки — 2,8% ВВП, плюс 4,5-5% будет дефицит федерального бюджета, который будет закрываться за счет заимствований и резервов"."Также используем прямую поддержку бизнеса, когда 3,2 миллиона рабочих мест в пострадавших отраслях получат финансовую поддержку в размере одного МРОТ на рабочее место", — заявил он.