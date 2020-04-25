Всего диагноз подтвердился у 425 человек

Управление Роспотребнадзора по региону и областной Центр гигиены и эпидемиологии сообщают, что за сутки во Владимирской области подтвердилось еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них заболели 10 жителей Владимира, 8 человек из Гусь-Хрустального, 7 случаев в Муромском районе, 5 – в Кольчугинском, по 4 – в Александровском и Судогодском, 2 случая – в Юрьев-Польском. По одному подтвержденному случаю заражения в Камешковском, Ковровском, Меленковском и Собинском районах.Всего по состоянию на 10 утра 25 апреля во Владимирской области COVID-19 заразились 425 человек. Больше всего заболевших в Петушинском районе – 79 случаев. 58 – в Муроме, 56 – в Коврове, в областном центре – 52. Также 38 человек заболели в Александрове, 35 – в Гусь-Хрустальном, 31 – в Кольчугино, 26 – в Юрьев-Польском, 14 – в Киржачском, по 11 случаев – в Собинском и Судогодском районах, 6 человек заболели в Меленках, 3 – в Камешково, по двое заразившихся в Вязниках и Радужном, 1 случай в Гороховецком.В Роспотребнадзоре напоминают, что владимирцам необходимо соблюдать режим самоизоляции.