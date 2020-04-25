Соболезнования родственникам умерших от коронавируса COVID-19 выразила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что не сгущает краски. К сожалению, добавила Голикова, в России смертность растет. На 24 апреля от осложнений коронавирусной инфекции скончались 555 человек.

Соболезнования родственникам умерших от коронавируса COVID-19 выразила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что не сгущает краски. К сожалению, добавила Голикова, в России смертность растет. На 24 апреля от осложнений коронавирусной инфекции скончались 555 человек.Число инфицированных в России превысило 62 тысячи, выздоровел 4891 пациент. При этом, добавила Голикова, растет число очагов заболевания в российских регионах. И прежде всего в коллективах. За неделю количество таких очагов выросло с 242 до 355, отметила зам главы российского правительства по социальным вопросам на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.В России удалось сдержать распространение коронавируса у людей старше 65 лет. Меры по сохранению их жизней были своевременно выполнены, отметила Голикова. При этом, как отмечает ТАСС, летальные исходы отмечены у молодых россиян. Четверо из умерших были в возрасте от 18 до 29 лет, 90 — от 30 до 49 лет, а 138 умерших — от 50 до 64 лет. По словам Голиковой, часть умерших россиян заразились коронавирусом на улице, а не от вернувшихся из-за рубежа.За неделю с 17 по 24 апреля число заболевших коронавирусом удвоилось. Точнее, увеличилось в 2,1 раза."Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры", — отметила российский вице-премьер.Она добавила, что в ряде российских регионов граждане не соблюдают режим социального дистанцирования и самоизоляции, введенный президентом России Владимиром Путиным до 30 апреля 2020 года."Это вызывает достаточно серьезную тревогу", — заявила Татьяна Голикова.Система здравоохранения в Москве и в Подмосковье работает с большим напряжением, констатировала заместитель премьер-министра России. На эти два региона приходится половина всех случаев инфицирования коронавирусом.