В Google рассматривали возможность запуска кнопки, которая позволила бы читателям перечислять пожертвования сайтам СМИ, блогеров и музыкантов

В Google рассматривали возможность запуска кнопки, которая позволила бы читателям перечислять пожертвования сайтам СМИ, блогеров и музыкантов. Речь шла о небольших единоразовых платежах - в размере от $0,20 до $5, - которыми пользователи могли бы поддержать любимых авторов.По задумке Google, окно с предложением оставить "чаевые" должно было появляться при прокрутке страницы. Пользователи могли бы указать размер суммы и мгновенно совершить платеж с помощью функции Google Pay, нажав на кнопку "Оплатить".Однако эта функция, которая сейчас могла бы стать ценным подспорьем для сайтов и независимых авторов из-за падения рекламного рынка в период пандемии, так и осталась нереализованной. Как пишет TechCrunch, функция "чаевых" могла бы стать частью Google Contributor - сервиса, который удаляет рекламу с партнерских сайтов за 1 цент с каждого просмотра страницы.Представители Google подтвердили, что изучали такую идею на уровне внутреннего проекта в прошлом году, но решили от него отказаться. "Мы признаем, что сегодня не существуют ни одной бизнес-модели, которая работает для всех издателей, и считаем крайне важным исследовать новые технологии, которые помогут издателям зарабатывать больше денег", - добавили в компании.