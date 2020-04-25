Сотрудники столичной ГИБДД в полном объеме выполняют возложенные на них задачи в условиях особого режима несения службы...

Сотрудники столичной ГИБДД в полном объеме выполняют возложенные на них задачи в условиях особого режима несения службы.В связи с недопущением распространения новой вирусной инфекции с начала введения ограничительных мер на сотрудников Госавтоинспекции возложен ряд дополнительных задач. С 10 апреля 2020 года на въездах в Москву сотрудники ГИБДД несут службу в круглосуточном режиме. Они не только осуществляют проверку транспорта, въезжающего в столицу, но и продолжают обеспечивать безопасность на дорогах нашего города.С момента введения ограничений, автоинспекторами проверено почти 20 тысяч единиц транспорта на наличие цифровых пропусков как у водителей, так и их пассажиров. Проверочные мероприятия показали, что большинство участников дорожного движения добросовестно и с пониманием относятся к введению пропускного режима. Так, на сегодняшний день лишь 4,5% водителей и 0,3% пассажиров от общего количества проверенных транспортных средств находились без соответствующих пропусков.Кроме того, сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории.Госавтоинспекторами продолжена работа по контролю над обеспечением безопасности дорожного движения. С 10 апреля 2020 года сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено более 35 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Не остается без внимания надзор за проверкой безопасности пассажирских перевозок. За этот период пресечено почти 3,5 тысячи правонарушений, совершенных водителями автобусов.По прежнему особое внимание уделяется пожилым участникам дорожного движения. В среднем за сутки сотрудниками ГИБДД проводится более 300 профилактических бесед с гражданами от 65 лет и старше.Госавтоинспекция города Москвы выражает свою благодарность всем жителям и гостям столицы за соблюдение введенных ограничительных мер, а также за понимание к сотрудникам полиции, осуществляющим несение службы в этот непростой период.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81