С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-14, который должен доставить грузы для Международной космической станции (МКС).

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14", который должен доставить грузы для Международной космической станции (МКС).Как сообщили ранее в "Роскосмосе", носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы" и украсили Георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы."Прогресс МС-14" полетит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Ожидается, что он доберется до орбитальной станции всего за 3 часа 21 минуту. Стыковка грузового корабля к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 8:12 по Москве.На орбитальную станцию отправлено 2,5 тонны грузов — контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратура для проведения экспериментов, а также 650 килограммов топлива для дозаправки станции. Кроме того, на борту "Прогресса МС-14" находится символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный "Бессмертный полк".В настоящее время космическую вахту на орбите Земли несут россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а американский астронавт Кристофер Кэссиди.