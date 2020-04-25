Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высказался в пользу продления режима самоизоляции. По его словам, такое решение положительно скажется в борьбе с распространением коронавируса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высказался в пользу продления режима самоизоляции. По его словам, такое решение положительно скажется в борьбе с распространением коронавируса.Воробьев считает, что продление всеобщей самоизоляции на десять дней позволит увидеть значительное облегчение ситуации с COVID-19, рассказал губернатор телеканалу "Россия 24".Ограничительный режим действует в Подмосковье с 29 марта. С 15 апреля введена система цифровых пропусков.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что люди устали за месяц жизни в самоизоляции. По ее словам, важно оценить ослабление ограничительных мер.