Наличие необходимого коечного фонда, обеспечение больниц аппаратурой и средствами защиты для медиков. На следующей неделе президент Владимир Путин соберет совещание с главами российских регионов, на котором проверит готовность к распространению коронавируса COVID-19, сообщил глава правительства Михаил Мишустин 24 апреля на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Наличие необходимого коечного фонда, обеспечение больниц аппаратурой и средствами защиты для медиков. На следующей неделе президент Владимир Путин соберет совещание с главами российских регионов, на котором проверит готовность к распространению коронавируса COVID-19. Об этом глава правительства Михаил Мишустин сообщил 24 апреля на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. При этом поручил детально проанализировать все данные, поступающие из регионов и мобилизовать все ресурсы для удержания ситуации под контролем и помощи заболевшим.Правительство должно обладать полнейшей информацией о готовности страны противостоять эпидемии. Подсчитать надо каждого врача, каждую койку в больнице, каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Михаил Мишустин требует от регионов передавать в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом только самые точные и свежие данные."В соответствии с поручением президента через единый информационный ресурс ИЦК собираются сведения со всех регионов. К ним относятся данные о принимаемых мерах и готовности коек, обеспеченности необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты, доступности лабораторий и тестов. Эта важная информация используется руководством страны для принятия своевременных решений и мер по борьбе с коронавирусом. Поэтому прошу Дмитрия Николаевича Чернышенко и Михаила Альбертовича Мурашко на постоянной основе следить за корректностью вносимых регионами данных и своевременно докладывать о ситуации", — дал поручение российский премьер.Участники совета предлагают до 27 апреля определиться с новой задачей — организацией повсюду еще большего числа оборудованных палат. Ведь если такая динамика заболевания будет сохраняться, то через 2-3 недели в некоторых регионах места в больницах закончатся.На заседании в Доме правительства прозвучал простой пример: чтобы обычную больницу перепрофилировать в специальную для борьбы с вирусом — требуется две недели. Строить с нуля и того дольше. Значит, каждый субъект Федерации уже сейчас должен выработать свой план того, за счет каких резервов в ближайшие полмесяца можно нарастить коечный фонд.В Москве для больных с COVID-19 предусмотрено 27 тысяч коек. Но и этого может не хватить. Решено строить временные клиники рядом с теми, что уже лечат пневмонию. А значит, понадобится еще больше медиков."Прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ министерства здравоохранения и Минобрнауки о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов. Это мотивированные ребята, у которых есть уже достаточно хорошие знания, они выбрали эту профессию. Они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и окажут достойную помощь в этой ситуации", — просит мэр Москвы Сергей Собянин.И эта подмога точно пригодится. Пик заболеваемости еще не достигнут, с этим соглашаются все специалисты. В России на сегодня 355 очагов эпидемии. Ежедневный прирост зараженных не уменьшается. А в больницы в тяжелом состоянии все чаще поступают именно молодые люди, не имеющие хронических заболеваний."Мне хотелось бы, в том числе для граждан Российской Федерации, обратить внимание, что при возникновении и появлении симптомов заболевания необходимо вовремя обращаться, — призывает не игнорировать обращение к врачам министр российского здравоохранения Михаил Мурашко. — Потому что заболевание развивается достаточно быстро, и ухудшение дыхательной функции наступает в критические часы фактически. Поэтому очень важно, чем раньше назначается лечение на амбулаторном этапе, схемы сегодня выверены, поэтому обращаться надо к медицинскому работнику, это является жизнесберегающим фактором для оказания медицинской помощи".Главный санитарный врач России Анна Попова подтверждает — до перелома в борьбе с вирусом еще далеко. Соблюдение самоизоляции — по-прежнему важнейшая задача. Остановить болезнь можно, только сократив контакты с другими, даже здоровыми на вид людьми."У нас приближается 1 Мая, 9 Мая. Это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений", — предлагает коллегам подумать Михаил Мишустин."Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть. Сорваться в сегодняшней ситуации недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя, — согласилась руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова. — Грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день".Ближайшая неделя, возможно, станет определяющей в борьбе с COVID-19.