В столице Аргентины взбунтовались заключенные одной из тюрем, требуя освободить их из-за распространения коронавируса нового типа. В результате вспыхнувших столкновений пострадали 11 сотрудников пенитенциарного учреждения.

В столице Аргентины взбунтовались заключенные одной из тюрем, требуя освободить их из-за распространения коронавируса нового типа. В результате вспыхнувших столкновений пострадали 11 сотрудников пенитенциарного учреждения.Заключенные требуют освободить их из-под стражи или перевести под домашний арест, так как считают, что в тюрьме не обеспечены условия для предотвращения распространения COVID-19. В настоящее время власти ведут переговоры с заключенными, передает ТАСС.Первый в Аргентине случай заражения коронавирусом сласти страны подтвердили 3 марта, а настоящему моменту в республике выявлено более 3,4 тысячи случаев заболевания, 167 человек скончались. Режим обязательной социальной изоляции действует в стране с 20 марта.