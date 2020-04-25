Карельским пенсионерам помогут добраться до дачи в майские праздники. С такой просьбой к волонтерам обратились власти Карелии. Об этом сообщает ГТРК Карелия. Позаботиться об одиноких пожилых людях попросят также советы ветеранов на предприятиях.

Карельским пенсионерам помогут добраться до дачи в майские праздники. С такой просьбой к волонтерам обратились власти Карелии. Об этом сообщает ГТРК "Карелия". Позаботиться об одиноких пожилых людях попросят также советы ветеранов на предприятиях, уточнил глава республики Артур Парфенчиков.На прошедшей сегодня прямой линии он рассказал, что майские праздники жители республики, скорее всего, смогут провести на своих дачных участках. Сложности возникнут у пенсионеров, не имеющих автомобилей. Доставкой людей за город займутся волонтеры, представители предприятий и организаций.Для того, чтобы организовать процесс, в соцсетях будет создан интернет-ресурс. Каждый, кто захочет оказать помощь, сможет оставить там свои данные для связи. Сейчас такое время, когда особенно важно оглянуться вокруг себя и понять, кому особенно нужна помощь, отметил Артур Парфенчиков.Правда, окончатальное решение по режиму самоизоляции и проведению майских праздников будет принято к концу апреля — в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.