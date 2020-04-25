Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва в четвертом туре онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу норвежского гроссмейстера.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва в четвертом туре онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу норвежского гроссмейстера.В другом матче дня представитель США Фабиано Каруана добился убедительной победы над иранцем Алиреза Фируджем – 3:1.Карлсен с 11 очками продолжает лидировать на турнире. Следом за ним расположился Каруана, набравший восемь баллов. Тройку лучших замыкает американец Хикару Накамура (7 очков).Россиянин Ян Непомнящий матч четвертого тура проведет 25 апреля. В этот день он встретится с Накамурой.