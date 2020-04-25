За прошедшую неделю число заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян возросло более чем вдвое. При этом темп роста заболеваемости за пределами Москвы и Подмосковья выше, чем в среднем по России. Такую статистику озвучила 24 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

За прошедшую неделю число заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян возросло более чем вдвое. При этом темп роста заболеваемости за пределами Москвы и Подмосковья выше, чем в среднем по России. Такую статистику озвучила 24 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. В то же время она отметила, что распространение болезни среди старшего поколения удалось сдержать. Главными целями встречи были обсуждение текущей ситуации и прогнозы специалистов.Правительство советуется с ведущими эпидемиологами и вирусологами, что делать. Ситуация меняется стремительно. И в мире, но самое главное — у нас в стране. Любые цифры, данные по заболевшим и погибшим устаревают уже через несколько часов."К сожалению, с конца прошлой недели количество заболевших выросло более чем в 2 раза, точнее 2,1, — рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. — В центральных регионах мы видим, что система работает с напряжением. С напряжением работают наши доктора".Врачи, действительно, на самой настоящей передовой. Как на войне, большинство медиков страны сейчас работают почти в круглосуточном режиме. Многие из инфекционистов, реаниматологов даже не уходят домой. На эти несколько недель, а может и месяцев, они переселились в общежития и гостиницы. Все — ради безопасности, чтобы не давать инфекции никаких шансов. Под пристальным вниманием ученых и тех, кто уже выздоровел. Как может сказаться перенесенный коронавирус на их здоровье в будущем — не известно."Мы сегодня уже располагаем когортами детей, которые, как понятно из анализов, перенесли инфекцию. Причем очень легко. Но мы не знаем, как это отразится в дальнейшем на их здоровье. Скажем, будут ли у них поражены крупные сосуды, если эта инфекция таким необычным образом поражает не респираторный тракт, а сердечно-сосудистую систему", — задает вопрос, на который пока нет ответа, председатель исполкома Союза педиатров Лейла Баранова.Несмотря на все усилия, цифры пока растут. Например, очагов заболеваемости в организованных коллективах заметно больше — почти в полтора раза. Еще месяц назад считалось, что коронавирус наиболее опасен для пожилых, тех кто старше 65 лет. Теперь стало понятно — почти также опасен он и для среднего возраста."Месяц прошел, — констатировал академик РАМН Владимир Кутырев. — И те меры, которые приняты по поручению президента, правительства, штаба, они дали на наш взгляд позитивный эффект. Все ограничительные меры по социальному дистанцированию и так далее необходимо продолжить, по крайней мере, учитывая, что у нас грядут майские праздники, до 12 мая как минимум. Надо досидеть до 12 мая".Понятно, что спустя почти месяц, как были введены ограничительные меры, все уже устали. Домашний карантин стал тяжелым испытанием для многих. Но коварство вируса заключается в том, что заражение сложно предугадать. Как выясняется, он поражает даже тех, кто вроде бы не контактировал с зараженными."Мы фиксируем статистику, что умершие не ряд : определенное число людей умерло, при том, что даже не имело контактов с туристами или с заболевшими дома. Это значит, что заразились они на улице. Значит, важны те меры, которые были озвучены. И мы должны их реализовывать", — призывает Татьяна Голикова.В преддверии первомайских праздников эти слова заместителя главы правительства звучат как предупреждение. И каждый, кто планирует отправиться из дома, должен понимать, какой опасности подвергает себя и своих близких. Все данные говорят о том, что даже безобидная прогулка по улице может стать причиной заражения.