В России начали ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса. С сегодняшнего дня в Тверской области возобновляют работы почти все учреждения и службы быта. В то же время вирусологи призывают власти продлить карантин до конца майских праздников. Последние новости о коронавируса на 25 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.
В России начали ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса. С сегодняшнего дня в Тверской области возобновляют работы почти все учреждения и службы быта. В то же время вирусологи призывают власти продлить карантин до конца майских праздников. Последние новости о коронавируса на 25 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 2 713 520
Умерли – 193 705
Выздоровели – 753 248
По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 2,7 миллиона человек. В США COVID-19 болеют почти 870 тысяч человек, 50 тысяч умерли. Тем не менее президент Дональд Трамп собирается постепенно отменять ограничительные меры.
Не все страны мира ввели у себя карантин. Так, в Швеции продолжют работать большинство учреждений, заведений общепита и других мест массового скопления людей. Главный эпидемиолог королевства Андрес Тегнел поддержал решение властей не вводить карантин. По его мнению, это позволило не допустить перегрузки системы здравоохранения и помогло выработать у шведов коллективный иммунитет к коронавирусу перед возможной второй волной заболевания.
Коронавирус в России
Заболели – 68 622
Умерли – 615
Выздоровели – 5 568
За прошедшие сутки коронавирус в России выявлен у 5849 человек. Режим всеобщей изоляции заканчивается 1 мая, поэтому власти вместе с экспертами обсуждают возможность продления карантина. Большинство ученых высказываются за продолжение ограничительных мер как минимум до 12 мая.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила распространить ограничения из-за коронавируса на первую половину мая. Продление карантина поможет снизить риски дальнейшего распространения эпидемии, считает она.
Несмотря на мнения вирусологов, некоторые регионы начали ослаблять ограничительные меры. С 25 апреля в Тверской области открываются почти все учреждения и службы сервиса.
Коронавирус в Москве
Заболели – 36 897
Умерли – 288
Выздоровели – 2 448
В Москве за истекшие сутки выявлено 2957 случаев заражения коронавирусом. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила ужесточение ограничительных мер в городе. По ее словам, москвичи стали менее ответственно относиться к соблюдению режима всеобщей изоляции.
"Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции", – сказала чиновник в интервью Первому каналу.
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
36 897
288
2 448
Россия
68 622
615
5 568
США
869 422
45 123
71 233
Весь мир
2 613 520
186 705
727 648
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