В России начали ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса. С сегодняшнего дня в Тверской области возобновляют работы почти все учреждения и службы быта. В то же время вирусологи призывают власти продлить карантин до конца майских праздников. Последние новости о коронавируса на 25 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

В России начали ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса. С сегодняшнего дня в Тверской области возобновляют работы почти все учреждения и службы быта. В то же время вирусологи призывают власти продлить карантин до конца майских праздников. Последние новости о коронавируса на 25 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 2 713 520Умерли – 193 705Выздоровели – 753 248По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 2,7 миллиона человек. В США COVID-19 болеют почти 870 тысяч человек, 50 тысяч умерли. Тем не менее президент Дональд Трамп собирается постепенно отменять ограничительные меры.Не все страны мира ввели у себя карантин. Так, в Швеции продолжют работать большинство учреждений, заведений общепита и других мест массового скопления людей. Главный эпидемиолог королевства Андрес Тегнел поддержал решение властей не вводить карантин. По его мнению, это позволило не допустить перегрузки системы здравоохранения и помогло выработать у шведов коллективный иммунитет к коронавирусу перед возможной второй волной заболевания.Коронавирус в РоссииЗаболели – 68 622Умерли – 615Выздоровели – 5 568За прошедшие сутки коронавирус в России выявлен у 5849 человек. Режим всеобщей изоляции заканчивается 1 мая, поэтому власти вместе с экспертами обсуждают возможность продления карантина. Большинство ученых высказываются за продолжение ограничительных мер как минимум до 12 мая.Глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила распространить ограничения из-за коронавируса на первую половину мая. Продление карантина поможет снизить риски дальнейшего распространения эпидемии, считает она.Несмотря на мнения вирусологов, некоторые регионы начали ослаблять ограничительные меры. С 25 апреля в Тверской области открываются почти все учреждения и службы сервиса.Коронавирус в МосквеЗаболели – 36 897Умерли – 288Выздоровели – 2 448В Москве за истекшие сутки выявлено 2957 случаев заражения коронавирусом. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила ужесточение ограничительных мер в городе. По ее словам, москвичи стали менее ответственно относиться к соблюдению режима всеобщей изоляции."Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции", – сказала чиновник в интервью Первому каналу.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква36 8972882 448Россия68 6226155 568США869 42245 12371 233Весь мир2 613 520186 705727 648Коронавирус | | || | | | |