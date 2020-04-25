Футболист с паспортами Франции и Габона Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов лондонского Челси. Нападающий другого клуба английской премьер-лиги Арсенала пока не переподписал контракт с канонирами и прошла информация, что и не будет этого делать. Им такж интересуется Барселона.

Футболист с паспортами Франции и Габона Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов лондонского "Челси". Нападающий другого клуба английской премьер-лиги "Арсенала" пока не переподписал контракт с "канонирами" и прошла информация, что и не будет этого делать. Им такж интересуется "Барселона".Изначально инсайдеры сообщали, что на роль ведущего форварда "аристократов" рассматриваются две кандидатуры – француз из "Лиона" Муссу Дембеле и немец Тимо Вернер из "РБ Лейпциг", напоминает ESPN. Тем не менее, Обамеянг стал третьим вариантом, поскольку переговоры нападающего по новому контракту с "Арсеналом" не продвигаются, а соглашение действует до лета 2021 года.