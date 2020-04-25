Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о своем желании вернуться на ринг. 53-летний американский боксер собирается это сделать, чтобы собрать деньги на благотворительность.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о своем желании вернуться на ринг. 53-летний американский боксер собирается это сделать, чтобы собрать деньги на благотворительность."Планирую провести несколько показательных боев, чтобы набрать форму. Сейчас я тренируюсь и готовлюсь к выходу на ринг. Хочу заработать денег и помочь бездомным, а также людям, страдающим от наркозависимости", – приводит слова экс-чемпиона Daily Mail.Напомним, что Тайсон владел чемпионскими поясами по версии WBA, WBC и IBF на протяжении нескольких лет. На профессиональном ринге он одержал 50 побед, потерпев два поражения. Боксерскую карьеру Тайсон завершил в 2005 году.