Снести памятник маршалу Ивану Коневу в Праге решили политики местного масштаба, которые так вымещают свой комплекс неполноценности.

Снести памятник маршалу Ивану Коневу в Праге решили политики местного масштаба, которые так "вымещают свой комплекс неполноценности".Как передает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на онлайн-лекции студентам МГИМО.Он подчеркнул, что данное решение оскорбляет не только россиян, но и тех чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, а затем цветами встречали освободителей Праги – солдат маршала Конева.Мединский напомнил, что памятник полководцу был изготовлен и установлен самими властями Праги – в знак уважении за то, что город избежал значительных разрушений в уличных боях.Мединский пообещал, что намерен бороться с подобным подходом к истории, будет рассказать правду и вести более активную информационную политику.12 сентября 2019 года муниципальные власти Праги-6 приняли решение о демонтаже памятника Коневу, который был снят с постамента 3 апреля 2020 года. Инициатор сноса, глава района Ондржей Коларж заявил, что скульптура будет направлена в музей истории ХХ века.После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы РФ, совершенном публично. При этом 15 апреля Мединский передал в СКР список лиц, несущих ответственность за снос памятника Коневу.