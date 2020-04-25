Матчем между минским Динамо и клубом Смолевичи из одноименного города стартовал шестой тур чемпионата Белоруссии по футболу. Бело-синие на выезде обыграли хозяев поля со счетом 3:1 и поднялись с 12-й позиции на пятое место в турнирной таблице соревнований.

Матчем между минским "Динамо" и клубом "Смолевичи" из одноименного города стартовал шестой тур чемпионата Белоруссии по футболу. Бело-синие на выезде обыграли хозяев поля со счетом 3:1 и поднялись с 12-й позиции на пятое место в турнирной таблице соревнований.В составе гостей дубль оформил Евгений Шикавка, отличившийся на 39-й (с пенальти) и 69-й минутах матча. Также голом за "Динамо" отметился Иван Бахар (7-я). Хозяевам удалось размочить счет на 73-й минуте, когда Миха Горопевшек срезал мяч в собственные ворота.Этот матч стал первым для наставника минчан Леонида Кучука, сменившего на посту главного тренера команды Сергея Гуренко.Динамовцы после шести туров набрали девять очков и переместились с 12-го место на пятое. ФК "Смолевичи" с тремя баллами остался 15-м.