Встречей в Гродно между местным Неманом и минским клубом Энергетик-БГУ продолжилась программа шестого тура чемпионата Белоруссии по футболу. Хозяева поля не оставили шансов студентам, разгромив соперника со счетом 3:0.

Встречей в Гродно между местным "Неманом" и минским клубом "Энергетик-БГУ" продолжилась программа шестого тура чемпионата Белоруссии по футболу. Хозяева поля не оставили шансов "студентам", разгромив соперника со счетом 3:0.В составе победителей два мяча записал в свой актив Павел Забелин. Он поразил ворота гостей на 72-й и 82-й минутах матча. Также за "Неман" отличился Гегам Кадимян, открывший счет в игре на 66-й минуте.Команда из Гродно набрала восемь очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны. "Энергетик-БГУ" остался седьмым. В его активе девять баллов.