Премьер-министр Грузии пригрозил отозвать посла с Украины, если Михаила Саакашвили назначат вице-премьером этой страны. Ранее грузинский экс-президент, на родине приговоренный к нескольким тюремным срокам, заявил, что Владимир Зеленский позвал его в украинское правительство. Саакашвили уже заявил, что готов представить программу реформ. При этом, его кандидатуру еще должна одобрить Верховная рада.

Премьер-министр Грузии пригрозил отозвать посла с Украины, если Михаила Саакашвили назначат вице-премьером этой страны. Ранее грузинский экс-президент, на родине приговоренный к нескольким тюремным срокам, заявил, что Владимир Зеленский позвал его в украинское правительство. Саакашвили уже заявил, что готов представить программу реформ. При этом, его кандидатуру еще должна одобрить Верховная рада.Если Саакашвили станет вице-премьером Тбилиси отзовет своего посла из Киева. Заявление грузинского МИДа. На Родине политика ждут там на него возбуждены ряд уголовных дел. Но Украина видимо не намерена его выдавать. Глава фракции "Слуга народа" в Раде и вовсе проявляет чудеса дипломатичности."Если у нас будут дипломатические проблемы, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят — у вас будут дипломатические проблемы. Это Грузия", — пренебрежительно заявил Давид Арахамия, глава президентской фракции "Слуга народа".Поддержкой президентской фракции Михаил Саакашвили захотел заручиться первым делом. Отправился на встречу с ее представителями. Кандидат в вице-премьеры подготовился: нацепил на пиджак перевернутый прапор. Заучил для журналистов небольшую речь то ли на суржике, то ли на украинском.Но в итоге все равно говорил по-русски. О своей важной миссии, которую предложил ему взвалить на плечи президент Зеленский — запустить маховик реформ, выбивать выгодные для Украины условия помощи от МВФ. Если депутаты не помешают, ведь кандидатуру Саакашвили может утвердить лишь Рада. С нелояльными членами которой экс-губернатор Одесской области обещал разобраться. "Придется работать с парламентом, без него эти вещи не пройдут. Буду разбираться сейчас с членами парламента, вот и все", — пригрозил Саакашвили.И пока Саакашвили распылялся перед слушателями, прямо за его спиной сторонники что-то оживленно обсуждали, перетягивая внимание на себя. Пока их кандидат в вице-премьеры заявлял о своей неконфликтности и готовности уйти с поста в любой момент. Но, даже не успев стать вице-премьером, Саакашвили уже в свойственной ему манере принялся критиковать тех, с кем ему придется работать, в первую очередь главу Правительства.Свою заявленную нелюбовь к конфликтам, Саакашвили раз за разом опровергал своими действиями. Перепалка с Арсеном Аваковым закончилась срывом заседания в Администрации Порошенко. И знаменитым броском стакана.Вообще, с бывшим главой государства у Саакашвили не заладилось. Сначала грузинского политика с помпой назначали на пост губернатора Одесской области. Затем с треском уволили. Выдворили из страны. Но опальный деятель со своими сторонниками прорвался из Польши через украинскую границу. Основал свое движение, активно критиковал работу президента, правительства и был задержан. Не без приключений. Бегал от силовиков по крышам. Добегался был депортирован. И это лишь малая часть украинских скандалов, которыми запомнился этот политик.Во-первых, тем, что вербовкой грузинских снайперов для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, позже ставший командиром "Грузинского легиона". Кроме того, вспоминаются его позорная беготня по крышам, штурм украинской границы и коррупционные схемы. Вспоминается и о предложении Саакашвили "построить на границе с Донбассом стену и забыть про него".Может, поэтому, ему не удалось с наскоку завоевать симпатии депутатов. Даже той фракции, которая поддерживает президента Зеленского."Для себя конкретных ответов, на конкретные вопросы я не услышала, я хотела понять какой конкретно он видит свою работу, вице-премьер без министерства — это не тот человек, который может управлять. И особенно, отвечать за то, что он делает. К сожалению, мы не услышали ничего про ответственность. Мы услышали только, что мы будем работать с МВФ, и что это главное его задание сегодня. Тогда не надо быть вице-премьером по вопросам реформ", — считает Ирина Верещук, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа".Но политик уже полон решимости. Уже даже команду свою представил. Уверенность такая политологов настораживает. И вызывает вопрос, а не продиктовано ли это решение кем-то извне?"Такой персонаж, как Саак выгоден западу и МВФ, это тот, кто сможет продолжить продажу Украины", уверен Олег Музыка, политолог из Берлина.И неважно, что в Грузии Саакашвили считают преступником, а на Украине не то клоуном, не то — скандалистом. Возможно, украинское руководство не может работать без таких людей.