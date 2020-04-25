На этой неделе цена на нефть рухнула до -$37,68 за баррель. Майский контракт истек 21 апреля, и владельцы не захотели принимать поставку 1 тысячи баррелей нефти.
На этой неделе цена на нефть рухнула до -$37,68 за баррель. Майский контракт истек 21 апреля, и владельцы фьючерсов не захотели принимать поставку 1 тысячи баррелей нефти.
Сейчас, как известно, идет перенасыщение на рынке нефти. Кажется, все, что связано с нефтью и газом, терпит крах ежедневно. Акции компаний по разведке и добыче упали на 50-95% в течение нескольких недель. Некоторые подали на банкротство. Кроме того, нельзя забывать о крахе мировой туристической индустрии, на которую приходится большая доля мирового производства нефти. И все это из-за того, что переполнены хранилища, а спрос падает на фоне коронавируса.
В этом году население мира увеличится примерно на 80 миллионов человек. Каждый следующий год это число будет расти. Да, коронавирус оказался катастрофой для мировой экономики, но люди адаптируются к нему, и он не должен повлиять на увеличение роста населения.
Просто потому, что численность населения растет, тяжелый период, через который мы проходим, является не более чем... вспышкой. Для удовлетворения основных потребностей в энергии в мире, учитывая, что население перейдет с нынешних 7,8 миллиарда к 10 миллиардам через 30 лет, нам потребуется больше единиц энергии.
Рост среднего класса привел к значительному росту потребления энергии за последнее десятилетие. Согласно прогнозам в следующем десятилетии этот сегмент мирового населения увеличится на 40%.
То, что рост среднего класса составит 40-50% и потребление энергии вырастет, должно стать настоящим шоком. На графике EIA показано, где будет происходить этот рост.
Какова будет роль нефти и газа в 2050 году? Продолжится ли нынешний крах сырьевых товаров? Сейчас, похоже, он необратимо движется вниз. Возможно, он будет таким же, как сейчас, в процентном отношении. Следующий график отражает направление этого товара в течение следующих 30 лет. В абсолютном выражении нефть и газ должны будут обеспечить на 30% больше эквивалентов БТЕ в 2050 году, чем сейчас. Несмотря на рост возобновляемых источников энергии за это время, в 2050 году будет использоваться больше нефти и газа, чем сейчас.
А что произойдет со сланцевой нефтедобычей в следующем году?
Расцвет сланцевого сектора позади, это становится болезненно очевидным. В своем последнем отчете EIA прогнозирует снижение сланцевой нефтедобычи на 1,1 миллиона баррелей к концу 2021 года. Скорее всего, это крайне оптимистичный прогноз. К концу 2020 года фактический общий объем производства в США будет ниже 8 миллионов баррелей в сутки.
Последнее исследование энергетических компаний в регионе, проведенное ФРС Далласа, довольно пессимистично в отношении цен. Это показывает, что цены должны были бы вырасти втрое, чтобы большинство сланцевых компаний работало.
Наиболее финансово несостоятельные операторы закрывают скважины, поскольку затраты на добычу превышают цены продаж. 60-70% — типичный темп снижения сланцевой нефтедобычи. Отсутствие новых объемов бурения для обеспечения дополнительной добычи. Недостаток мест для размещения добытой нефти и продуктов переработки на короткий срок. Учитывая все вышесказанное, идет снижение сланцевой нефтедобычи до 5-6 миллионов баррелей. Это снижение на 30-40% от текущих уровней.
Даррен Вудс, генеральный директор Exxon Mobil, ясно дал понять, как будут развиваться его приоритеты при сокращении капвложений на 30%, о которых компания объявила в 2020 году:
"Основная часть сокращения капитальных затрат придется на Пермское месторождение в Техасе. Темпы бурения сократятся, скважины будут закрыты. Глубоководные месторождения на шельфе Гайаны не пострадают, компания отложит инвестиционное решение для проекта по СПГ в Ровуме в Мозамбике".
Другие крупные игроки, Chevron, BP, Occidental Petroleum, предпримут аналогичные подходы к сланцевой нефтедобыче. Rystad, энергетическая консалтинговая фирма, смоделировала производство в рамках нескольких ценовых сценариев. В краткосрочной перспективе сланцевая нефтедобыча будет снижаться. В большинстве наиболее логичных сценариев она будет стремительно падать с текущих уровней. Вопрос в том, откуда поступят нефть и газ, которые есть и будут необходимы в будущем?
Глубоководная разведка и добыча
Глубоководная разведка и добыча — это область, которая была недостаточно капитализирована в последние несколько лет, так как все деньги шли на разработку сланцевой нефтедобычи. Учитывая практически нулевые процентные займы и действия ОПЕК, направленные на поддержание цен в диапазоне $60-80, разработка сланцевой нефтедобычи стала очевидным решением для поддержания добычи.
Глубоководная добыча и разведка, несмотря на снижение затрат с 2014 года, требовала огромных затрат капитала, которые трудно оправдать в условиях неопределенных цен.
Данные Rystad показывают, что, несмотря на трудности, часть глубоководных работ по разведке и добыче проводились в течение последних нескольких лет. Кроме того, это показывает, что санкции на глубоководные работы находятся на подъеме. При нынешнем отвращении к сланцевой нефтедобыче деньги будут перераспределены на глубоководные разведку и добычу. Конечно, по сравнению с нефтеносными песками здесь гораздо меньше возможностей.
На втором графике видно, что обычные месторождения были в упадке. Отчасти это связано с достижениями в их разработке, так как большинство традиционных месторождений сейчас находятся в глубоководье. Ясно, что мы пожинаем плоды инвестиций, сделанных 10 или более лет назад. Вскоре эти резервы будут исчерпаны. Обычные резервуары сокращаются со средней скоростью 0,6% в год. Когда великий глубоководный инвестиционный цикл достиг пика в 2012 году, эти месторождения вступили в заключительную стадию своего жизненного цикла.
Несомненно, отрасль признает необходимость начать заново обычный цикл. Это видно на примере третьего графика, согласно которому инвестиции в глубоководные проекты планируется увеличить.
Этот год, вероятно, будет на рекордных минимумах для нового утвержденного проекта, поскольку обоснование для принятия FID сейчас довольно схематично из-за снижения спроса на фоне COVID-19. 2020 год потерян.
Такое же мнение недавно высказали компании типа Shell, которые отложили ряд проектов из-за низких цен на нефть.
Изменение проекта и снижение цен снизили безубыточные цены большинства глубоководных проектов до $30 и даже ниже. Chevron ориентируется на затраты на разработку на уровне $16-20 за баррель. Это приведет к новому инвестиционному циклу в относительно краткосрочной перспективе.
Во второй половине этого года растущие запасы нефти начнут иссякать, и этот процесс ускорится в следующем году, всем станет очевидно, что мир все еще зависит от нефти. Из-за недостаточной разработки глубоководных ресурсов в предшествующее десятилетие будет отмечаться нехватка ресурсов, поскольку мировая экономика должна восстановиться после нынешнего спада.
Цены будут расти по мере увеличения спроса. Нефть вернется на отметку $40 за баррель к концу года, в 2021 году она составит $60.
Саудовская авантюра 2020 года окупится.