На этой неделе цена на нефть рухнула до -$37,68 за баррель. Майский контракт истек 21 апреля, и владельцы не захотели принимать поставку 1 тысячи баррелей нефти.

На этой неделе цена на нефть рухнула до -$37,68 за баррель. Майский контракт истек 21 апреля, и владельцы фьючерсов не захотели принимать поставку 1 тысячи баррелей нефти.Сейчас, как известно, идет перенасыщение на рынке нефти. Кажется, все, что связано с нефтью и газом, терпит крах ежедневно. Акции компаний по разведке и добыче упали на 50-95% в течение нескольких недель. Некоторые подали на банкротство. Кроме того, нельзя забывать о крахе мировой туристической индустрии, на которую приходится большая доля мирового производства нефти. И все это из-за того, что переполнены хранилища, а спрос падает на фоне коронавируса.В этом году население мира увеличится примерно на 80 миллионов человек. Каждый следующий год это число будет расти. Да, коронавирус оказался катастрофой для мировой экономики, но люди адаптируются к нему, и он не должен повлиять на увеличение роста населения.Просто потому, что численность населения растет, тяжелый период, через который мы проходим, является не более чем... вспышкой. Для удовлетворения основных потребностей в энергии в мире, учитывая, что население перейдет с нынешних 7,8 миллиарда к 10 миллиардам через 30 лет, нам потребуется больше единиц энергии.Рост среднего класса привел к значительному росту потребления энергии за последнее десятилетие. Согласно прогнозам в следующем десятилетии этот сегмент мирового населения увеличится на 40%.То, что рост среднего класса составит 40-50% и потребление энергии вырастет, должно стать настоящим шоком. На графике EIA показано, где будет происходить этот рост.Какова будет роль нефти и газа в 2050 году? Продолжится ли нынешний крах сырьевых товаров? Сейчас, похоже, он необратимо движется вниз. Возможно, он будет таким же, как сейчас, в процентном отношении. Следующий график отражает направление этого товара в течение следующих 30 лет. В абсолютном выражении нефть и газ должны будут обеспечить на 30% больше эквивалентов БТЕ в 2050 году, чем сейчас. Несмотря на рост возобновляемых источников энергии за это время, в 2050 году будет использоваться больше нефти и газа, чем сейчас.А что произойдет со сланцевой нефтедобычей в следующем году?Расцвет сланцевого сектора позади, это становится болезненно очевидным. В своем последнем отчете EIA прогнозирует снижение сланцевой нефтедобычи на 1,1 миллиона баррелей к концу 2021 года. Скорее всего, это крайне оптимистичный прогноз. К концу 2020 года фактический общий объем производства в США будет ниже 8 миллионов баррелей в сутки.Последнее исследование энергетических компаний в регионе, проведенное ФРС Далласа, довольно пессимистично в отношении цен. Это показывает, что цены должны были бы вырасти втрое, чтобы большинство сланцевых компаний работало.Наиболее финансово несостоятельные операторы закрывают скважины, поскольку затраты на добычу превышают цены продаж. 60-70% — типичный темп снижения сланцевой нефтедобычи. Отсутствие новых объемов бурения для обеспечения дополнительной добычи. Недостаток мест для размещения добытой нефти и продуктов переработки на короткий срок. Учитывая все вышесказанное, идет снижение сланцевой нефтедобычи до 5-6 миллионов баррелей. Это снижение на 30-40% от текущих уровней.Даррен Вудс, генеральный директор Exxon Mobil, ясно дал понять, как будут развиваться его приоритеты при сокращении капвложений на 30%, о которых компания объявила в 2020 году:"Основная часть сокращения капитальных затрат придется на Пермское месторождение в Техасе. Темпы бурения сократятся, скважины будут закрыты. Глубоководные месторождения на шельфе Гайаны не пострадают, компания отложит инвестиционное решение для проекта по СПГ в Ровуме в Мозамбике".Другие крупные игроки, Chevron, BP, Occidental Petroleum, предпримут аналогичные подходы к сланцевой нефтедобыче. Rystad, энергетическая консалтинговая фирма, смоделировала производство в рамках нескольких ценовых сценариев. В краткосрочной перспективе сланцевая нефтедобыча будет снижаться. В большинстве наиболее логичных сценариев она будет стремительно падать с текущих уровней. Вопрос в том, откуда поступят нефть и газ, которые есть и будут необходимы в будущем?Глубоководная разведка и добычаГлубоководная разведка и добыча — это область, которая была недостаточно капитализирована в последние несколько лет, так как все деньги шли на разработку сланцевой нефтедобычи. Учитывая практически нулевые процентные займы и действия ОПЕК, направленные на поддержание цен в диапазоне $60-80, разработка сланцевой нефтедобычи стала очевидным решением для поддержания добычи.Глубоководная добыча и разведка, несмотря на снижение затрат с 2014 года, требовала огромных затрат капитала, которые трудно оправдать в условиях неопределенных цен.Данные Rystad показывают, что, несмотря на трудности, часть глубоководных работ по разведке и добыче проводились в течение последних нескольких лет. Кроме того, это показывает, что санкции на глубоководные работы находятся на подъеме. При нынешнем отвращении к сланцевой нефтедобыче деньги будут перераспределены на глубоководные разведку и добычу. Конечно, по сравнению с нефтеносными песками здесь гораздо меньше возможностей.На втором графике видно, что обычные месторождения были в упадке. Отчасти это связано с достижениями в их разработке, так как большинство традиционных месторождений сейчас находятся в глубоководье. Ясно, что мы пожинаем плоды инвестиций, сделанных 10 или более лет назад. Вскоре эти резервы будут исчерпаны. Обычные резервуары сокращаются со средней скоростью 0,6% в год. Когда великий глубоководный инвестиционный цикл достиг пика в 2012 году, эти месторождения вступили в заключительную стадию своего жизненного цикла.Несомненно, отрасль признает необходимость начать заново обычный цикл. Это видно на примере третьего графика, согласно которому инвестиции в глубоководные проекты планируется увеличить.Этот год, вероятно, будет на рекордных минимумах для нового утвержденного проекта, поскольку обоснование для принятия FID сейчас довольно схематично из-за снижения спроса на фоне COVID-19. 2020 год потерян.Такое же мнение недавно высказали компании типа Shell, которые отложили ряд проектов из-за низких цен на нефть.Изменение проекта и снижение цен снизили безубыточные цены большинства глубоководных проектов до $30 и даже ниже. Chevron ориентируется на затраты на разработку на уровне $16-20 за баррель. Это приведет к новому инвестиционному циклу в относительно краткосрочной перспективе.Во второй половине этого года растущие запасы нефти начнут иссякать, и этот процесс ускорится в следующем году, всем станет очевидно, что мир все еще зависит от нефти. Из-за недостаточной разработки глубоководных ресурсов в предшествующее десятилетие будет отмечаться нехватка ресурсов, поскольку мировая экономика должна восстановиться после нынешнего спада.Цены будут расти по мере увеличения спроса. Нефть вернется на отметку $40 за баррель к концу года, в 2021 году она составит $60.Саудовская авантюра 2020 года окупится.