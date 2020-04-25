В вузах все идет штатно, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. У нас же нет централизованного окончания учебного года, - напомнил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире программы Андрей Малахов. Прямой эфир на телеканале Россия. - Текущий учебный год в вузах завершится согласно установленным образовательными программами срокам.

В вузах все идет штатно, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. "У нас же нет централизованного окончания учебного года, — напомнил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия". — Текущий учебный год в вузах завершится согласно установленным образовательными программами срокам".После завершения каждой из образовательных программ начинаются либо практики, либо каникулы. Продолжил замминистра.Новый учебный год 2020/2021 начнется в России как обычно – 1 сентября, ранее заверял министр образования и науки Валерий Фальков. А вот будет ли это традиционная очная форма или дистанционная, продолжил министр, уже зависит от ситуации с заболеваемости в стране.Пока вузам рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения. До 30 апреля в России президент России Владимир Путин ввел режим "нерабочих" дней из-за пандемии коронавируса.