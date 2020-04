В условиях самоизоляции игровые сервисы зафиксировали многократный рост числа пользователей и выручки в результате перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу

В условиях самоизоляции игровые сервисы зафиксировали многократный рост числа пользователей и выручки в результате перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу.Расходы пользователей на видеоигры достигли рекордных $10 млрд в марте, сообщается в исследовании SuperData. Траты на игры для консолей выросли с $883 млн. в феврале до $1,5 млрд. в марте, в то время как расходы на игры для персональных компьютеров выросли на 56 процентов до $567 млн. в том же сравнении.Консольные и компьютерные игры, как правило, популярны в Европе и Северной Америке, где ограничения на передвижения были ужесточены в марте в связи с пандемией. В блоге SuperData эксперты отмечают, что во время кризиса игры стали надежным популярным развлечением, а для социальное взаимодействие осуществляется в многопользовательских онлайн-играх.По данным компании, общий доход от видеоигр за месяц вырос на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом.Nintendo продала пять миллионов копий игры "Animal Crossing: New Horizons" в марте, став самой продаваемой игрой в цифровом формате в рамках одного месяца. Это рекорд в данной категории. Ранее абсолютный показатель принадлежал Call of Duty: Black Ops 4.В марте среди самых популярных консольных игр на четвёртом месте — Doom Eternal. При этом игра заняла пятое место в сегменте для ПК. Продажи шутера составили три миллиона копий, что втрое больше, чем у Doom 2016 года в месяц запуска (957 тыс. цифровых копий).В марте Blizzard запустила условно-бесплатную Call of Duty: Warzone, увеличив показатель ежемесячных активных пользователей по сравнению с предыдущим месяцем на 159%, до 62,7 миллиона.В прошлом месяце вышла VR-игра Half-Life: Alyx. Цифровая выручка Half-Life: Alyx составила $40,7 миллиона. Проект стал восьмым среди самых продаваемых на ПК в марте.Закрытие физических магазинов в связи с пандемией было названо одним из факторов, повлиявших на то, что геймеры стали покупать больше цифровых игр.Расходы на мобильные игры выросли на 15 процентов в годовом исчислении - многие пользователи играли на смартфонах, доход от мобильного сегмента в марте достиг 5,7 миллиарда долларов.Среди лидеров по доходам в данной категории — казалось бы, забытый хит "Pokemon Go". Разработчик Niantic изменил некоторые функции, чтобы сделать игру более легкой и удобной для игры без необходимости быть на улице. В результате доходы увеличились на 18 процентов в марте до 111 миллионов долларов.Ожидается, что к концу этого года будут выпущены консоли Xbox и PlayStation нового поколения, а также игры, адаптированные под новое аппаратное обеспечение. Корпорация Microsoft уже обнародовала название и изображения новой игровой консоли - Xbox Series X. Тем временем Sony готовит к выпуску мощную PlayStation 5.Однако консоли сталкиваются с потенциальной угрозой, связанной с появлением "облачных" игр. В начале этого месяца компания Google сделала бесплатным облачный сервис Stadia, который считает один из флагманских проектов в этой отрасли.Запущенная в конце прошлого года, Stadia позволяет поиграть в игры для консолей и ПК без необходимости покупать дорогостоящее оборудование — все вычисления производятся на серверах Google, а потребитель получает уже готовую "картинку" в специальном приложении (которое можно запустить почти на любом оборудовании) или даже прямо в браузере.