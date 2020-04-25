Польский энергетический концерн PGNiG обвинил Газпром в несоблюдении контракта на поставки в страну российского газа (Ямальского контракта) и невыполнении вердикта суда в Стокгольме.

Польский энергетический концерн PGNiG обвинил "Газпром" в несоблюдении контракта на поставки в страну российского газа (Ямальского контракта) и невыполнении вердикта суда в Стокгольме.Как передает ТАСС, об этом заявил руководитель PGNiG Еже Квечиньский.Глава польской компании пояснил, что это выражается в том, что текущие счета, которые PGNiG получает от "Газпрома", рассчитаны по старой ценовой формуле, несмотря на то, что арбитражный суд в Стокгольме, установил новую формулу формирования цены на приобретаемый российский газ.По словам Квечиньского, польская компания обратилась к "Газпрому" с просьбой исправить счета, но не получила никакого ответа, а потому начала платить российскому концерну не по выставляемым ценам, а по формуле, принятой в Стокгольме.В конце марта 2020 года РGNIG сообщил о том, что выиграл арбитражное разбирательство с "Газпромом" по ценам на газ и по решению суда сумма компенсации составит 1,5 миллиардов долларов. "Газпром экспорт" заявил в ответ, что изучает вердикт суда и считает, что пока преждевременно давать какие-либо оценки суммам возможных выплат.