Оперативный штаб обнародовал неутешительные данные. За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 5 966 россиян.

Оперативный штаб обнародовал неутешительные данные. За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 5 966 россиян.Новые случаи заражения выявили в 83 регионах страны. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва. Коронавирус подхватили 2 612 жителей столицы.На втором месте расположилась Московская область. Здесь зарегистрировали 605 новых случаев. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 215 заболевшими.Таким образом, общее количество зараженных составляет 74 588. За весь период жертвами инфекции стали 681 человек, выздоровели 6250 граждан.Отметим, в большинстве регионов страны действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают людей покидать дома только в случае крайней необходимости, а также соблюдать правила гигиены.19 Апр 2020 в 10:45 PDT11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропускной системы для передвижения на личном, служебном и общественном транспорте. Чтобы получить QR-код, гражданам необходимо подать заявку на сайте столичного правительства.Москвичам разрешено оформить пропуск для поездок на работу, посещения медицинского учреждения и личных целей. Люди, которые ежедневно ездят на работу, могут получить пропуск, действующий до 30 апреля.