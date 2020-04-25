Кто-то решил вернуться домой, и многие уже это сделали, - рассказал о российских школьниках, застрявших в Соединенных Штатах во время прохождения частного обучения, посол США в Москве Джон Салливан. - Некоторые, посоветовавшись со своими семьями, приняли решение остаться .

"Кто-то решил вернуться домой, и многие уже это сделали, — рассказал о российских школьниках, застрявших в Соединенных Штатах во время прохождения частного обучения, посол США в Москве Джон Салливан. — Некоторые, посоветовавшись со своими семьями, приняли решение остаться ".По словам американского посла, оставшихся в США поддерживают принимающие семьи и спонсоры-организаторы. Салливан в ответ на упреки со стороны российского МИДа добавил, что госдепартамент доводит до всех находящихся в стране иностранцев своевременную и точную информацию, чтобы помочь им вернуться домой, если они пожелают. То же относится и к ситуации с российскими школьниками, цитирует Джона Салливана РИА Новости.Вашингтон передал российскому посольству всю информацию о компаниях-спонсорах программ обмена с российскими школьниками, заверил Джон Салливан.23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на то, что до сих пор неизвестна судьба 34 российских школьников, уехавших на учебу в США. При этом российский дипломат не исключила, что таких подростков из России может быть больше – до восьми десятков, которые разбросаны по всем Соединенным Штатам.Российские подростки прибыли на учебу в США осенью 2019 года. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 эти образовательные программы свернуты. Но МИД России вообще не был проинформирован о каких-либо программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.