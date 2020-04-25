Число заболевших коронавирусом в США сегодня превысило отметку в 890 тысяч. 50 тысяч скончались. И сегодня же Пентагон подтвердил новую вспышку инфекции — на борту ракетного эсминца USS Kidd. Заразились по меньшей мере 17 моряков. Корабль прервал миссию в Карибском море и возвращается на базу. Между тем, 16 из 50 американских штатов уже готовы снять карантинные меры.

Число заболевших коронавирусом в США сегодня превысило отметку в 890 тысяч. 50 тысяч скончались. И сегодня же Пентагон подтвердил новую вспышку инфекции — на борту ракетного эсминца USS Kidd. Заразились по меньшей мере 17 моряков. Корабль прервал миссию в Карибском море и возвращается на базу. Между тем, 16 из 50 американских штатов уже готовы снять карантинные меры.Брифинги из Белого Дома — как сеансы телемедицины. Трамп рецепты сходу выписывает. Ученый объяснял собравшимся — коронавирус погибает при солнечном свете и президента озарило."Предположим, мы ударим по телу мощным светом — ультрафиолетом или просто очень мощным лучом. Допустим, вы ввели свет в тело — через кожу или другим способом. И я так понимаю, вы сказали, что собираетесь это проверить. Звучит интересно. Мне еще видятся дезинфекторы. Есть способ, которым мы можем сделать что-то подобное путем введения дезинфектора внутрь? Такую прочистку устроить. Было бы интересно проверить и это", — заявил Дональд Трамп, президент США.От этого нового слова в науке и технике медики не находили себе места. Компании-производители дезинфекторов срочно предупредили покупателей — их продукция пить нельзя."Это поток сознания. Утверждение о том, что солнечный свет — это лекарство. Мне страшно представить, что люди могут начать делать с ультрафиолетом, сжигая свои слизистые. Это дикая идея", — заявила Эстер Чу, профессор Орегонского медицинского университета."Мы как врачи, конечно же не хотели бы чтобы люди занимались самолечением. И да, конечно я никому не рекомендовал бы принимать дезинфекторы внутрь", — сказал Стивен Хан, сотрудник управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.Страх подхватить коронавирус настолько сильный, что инфарктники реже звонят в скорую. Проблемы с сердцем решают дома, только бы не в больницу."Я не хочу умереть дома, потому что не смогла получить лечение. Но и туда где COVID-19, в больницу, я тоже не хочу", — говорит пожилая женщина.При этом практически каждый третий штат США готов постепенно снимать ограничения. Флорида уже открыла пляжи.В Вашингтоне наоборот, режим жестких карантинных мер продлили. На улицах рекомендовано быть только в масках и обязательно соблюдать дистанцию — для этого даже проезжую часть кое-где перекрыли, чтобы пешеходам можно было разойтись.В Нью-Йорк по-прежнему опаснее всего. Губернатор заявил, что коронавирусом уже могли переболеть почти три миллиона жителей штата. Согласно данным тестов на антитела."Мы провели исследование по штату Нью-Йорк, чтобы выяснить, каков уровень заражения. Пока что размер выборки: у 3000 человек по всему штату у 13.9% тест положительный на наличие антител. Что это значит? Это значит, что это люди были инфицированы", — сообщил Эдрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.Коронавирус уже убил 50 тысяч американцев. Потери, как на войне Вьетнаме. Мешки для трупов, к счастью, пустые, недовольные накануне принесли к Трамп-отелю в Вашингтоне.Эпидемия может сделать Трампа политическим трупом. Шансы на переизбрание тают вместе с ростом безработицы.Его оппонент Байден предположил — воспользовавшись коронавирусом, президент перенесет осенние выборы. Хотя право на это есть только у Конгресса, который накануне принял очередной пакет мер."Мы выработали шаги, которые помогут нам решить проблему с сохранением рабочих мест. И конечно, самым главным для нас является вопрос здоровья граждан страны", — заявила Ненси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США.Столкнувшись с безработицей, жители США выстраиваются в километровые очереди за бесплатными продуктами. Ученые предостерегают, если эпидемия и дальше будет развиваться, 17 миллионов американцев начнут голодать.