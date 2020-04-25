Жители дома в Краснодаре, где сегодня произошло возгорание, уже смогли вернуться домой. Как сообщает ГТРК Кубань со ссылкой на администрацию города, расселение никому не потребовалось.

Жители дома в Краснодаре, где сегодня произошло возгорание, уже смогли вернуться домой. Как сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на администрацию города, расселение никому не потребовалось.Как известно, квартира в шестиэтажном доме загорелась сегодня днем. Огонь на площади в 20 кв.м тушили тридцать пожарных. Было эвакуировано 35 человек. Хозяин загоревшейся квартиры 1951 г.р. погиб.Сейчас выяснением обстоятельств пожара занимается следствие. Газификации в доме не было. По предварительной информации, в квартире были обнаружены пустые емкости. Возможно, в них находился керосин.