Сколько времени сохранятся жесткие карантинные меры, которые должны остановить распространение вируса? Как и в какие сроки мы начнем выходить из пандемии? Кто уже сейчас имеет иммунитет? И когда можно будет сдать экспресс-тест на антитела? Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова ответила на эти вопросы в эксклюзивном интервью.

Сколько времени сохранятся жесткие карантинные меры, которые должны остановить распространение вируса? Как и в какие сроки мы начнем выходить из пандемии? Кто уже сейчас имеет иммунитет? И когда можно будет сдать экспресс-тест на антитела? Когда появится первая из девяти вакцин, которые ВОЗ назвала эффективными? Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова ответила на эти вопросы в эксклюзивном интервью.— Когда у нас будет своя вакцина? Как идет работа над ее созданием?— Представлены вакцины Роспотребнадзора, "Вектора", Федерального медико-биологического агентства, института Российской академии наук. Приятно отметить, что и наш бизнес разрабатывает сегодня вакцину. Уверенность, что она у нас будет, безусловно, есть. К началу лета будет понятен ответ уже по срокам. Сегодня все примерно в равной степени продвижения к цели.— Какой сценарий развития эпидемии сегодня вам кажется более реалистичным?— Россия идет своим путем. Во-первых, у нас невысокое количество заболевших коронавирусом (интенсивный показатель на 100 тысяч населения) и меньше единицы смертности на сегодня. Мы одна из немногих, может быть единственная сегодня страна, которая имеет в общем количестве зарегистрированных больных или инфицированных людей без симптомов, у которых они и потом не наступают. Найти таких людей можно только активно их обследовав.— По вашим оценкам, как долго еще надо будет сохранять такие жесткие карантинные меры?— У нас новая реальность. Новая нормальность, если хотите. К нам пришел вирус, который, очевидно, намеревается остаться с нами надолго, может быть, навсегда. Мы сегодня вырабатываем те правила, по которым мы будем жить. Сейчас предприняты меры для того, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся. Тенденции есть, они обнадеживающие, но, если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали и снова вводить какие-то ограничения. Это очень важно понимать. Вот сегодня, когда люди устали, когда напряжение определенное есть, и когда праздники впереди — очень важно сегодня помнить, что сегодня та точка, от которой мы можем еще возвращаться назад.— Вы отслеживаете тех пациентов, которые первыми перенесли это заболевание? И можно ли говорить о формировании общего иммунитета?— У нас есть система, которая не просто видит антитела, но может их количественно определить. Она сегодня позволяет, в первую очередь, обследовать медицинских работников. Самый высокий уровень — порядка 30 процентов от всего персонала, имеют достаточно напряженный иммунитет после встречи с вирусом, то есть это не иммунитет острого заболевания, а иммунитет, который сформировался уже в результате перенесенного заболевания, встречи с вирусом, может быть бессимптомным. Мы считаем, что это уже защитные титры.Мы начинаем проводить популяционные исследования, старт с Москвы. Общеизвестный факт — когда 60 процентов населения имеют иммунитет после болезни и в результате вакцины, то все эти процессы становятся менее активными, может прекратиться передача от человека к человеку. Это важно. Хочу обратить внимание: у нас появляются экспресс-тесты. Таким образом мы можем понять, что этот человек может свободно перемещаться, идти на работу.— А есть ли вероятность повторного заражения COVID-19?— Достоверных данных или фактов о том, что кто-то заразился повторно на сегодняшний день нет, но надо иметь ввиду, что от 5 до 10 процентов популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ. Они и могут болеть не один раз одним и тем же, чем остальные 90-95 процентов.