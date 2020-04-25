Российские военные врачи вместе с итальянскими медиками вылечили 40 больных коронавирусной инфекцией в госпитале города Бергамо. В реанимацию, где трудятся российские специалисты, ранее поступили 15 человек с тяжелой формой инфекции, все они стабилизированы.

Российские военные врачи вместе с итальянскими медиками вылечили 40 больных коронавирусной инфекцией в госпитале города Бергамо. Все выздоровевшие выписаны. В реанимацию, где трудятся российские специалисты, ранее поступили 15 человек с тяжелой формой инфекции. Все они стабилизированы, большинство из них перевели в отделение терапии.Сейчас на лечении в госпитале остаются 40 больных, им оказывают всю необходимую помощь, сообщает телеканал "Россия 24". Старший группы медицинских специалистов Минобороны России подполковник Александр Юманов поясняет: "В настоящее время в отделении реанимации нашего сектора находятся четыре пациента в тяжелой степени, которые требуют кислородной поддержки. Есть пациент, которого вчера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уде находится на неинвазивной вентиляции легких, в сознании. Все пациенты с положительной динамикой — клинически, лабораторно. Они получают лечение в соответствии с протоколами итальянской стороны.