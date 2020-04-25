На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5, подземные толчки были зафиксированы в уезде Вранча. Очаг сейсмического события залегал на глубине 23 километра.

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5, подземные толчки были зафиксированы в уезде Вранча. Очаг сейсмического события залегал на глубине 23 километра.К настоящему моменту данных о жертвах и разрушениях не поступало. Колебания почвы ощутили не только в столице страны Бухаресте, но и в соседней Молдавии, передает РИА Новости.Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самой сейсмоопасной территорией Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 — в Бухаресте. Тогда жертвами удара стихии стали около 1,5 тысячи человек.