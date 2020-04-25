Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Владимир Сипягин

Ношение масок или респираторов станет обязательным условием при посещении общественных мест во Владимирской области с 27 апреля. Такие изменения внес в указ «О введении режима повышенной готовности» губернатор Владимир Сипягин.В перечень мест, в которые нельзя приходить без средств индивидуальной защиты, попали объекты торговли и предоставления услуг, аптеки и аптечные пункты, органы власти и местного самоуправления и все подведомственные им организации, ж/д и автовокзалы и станции. Кроме того, без масок и респираторов будет нельзя пользоваться общественным транспортом и такси.Также жителям области старше 65 лет необходимо оставаться дома или на дачах. Ходить в магазины и аптеки им разрешается только с 9 до 12 часов, при этом тоже обязательно с использованием масок или респираторов.Кроме того, во время действия режима повышенной готовности на территориях и в помещениях объектов, которые работают во время пандемии, запрещено находиться детям до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей. Самостоятельно им можно только обращаться за медпомощью, выгуливать питомцев в радиусе ста метров от дома и выносить мусор.