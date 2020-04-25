Либерально-демократическая партии России опубликовала список мер поддержки граждан в период самоизоляции, предложив выдавать малоимущим сертификаты, а не деньги, чтобы избежать инфляции, передает РИА Новости.

Либерально-демократическая партии России опубликовала список мер поддержки граждан в период самоизоляции, предложив выдавать "малоимущим" сертификаты, а не деньги, чтобы избежать инфляции, передает РИА Новости.Предлагается, в частности, отменить транспортный налог, плату за парковку и жилищно-коммунальные услуги, снизить цену на бензин до 10 рублей за литр, вернуть премию за утилизацию старого автомобиля в 100 тысяч рублей.В партии также считают, что после пандемии необходимо избегать скоплений людей, обниманий и пожатий рук.Отмечается, что необходимо поощрять переход граждан на личные автомобили, для чего выпускать дешевые модели, стоимостью до 300 тысяч рублей, а также строить новые дороги.Кроме этого предлагается, поощрять расселение по всей стране, в том числе, в деревни, развивать одноэтажное строительство, удалённую работу, дистанционное обучение и онлайн-торговлю.По состоянию на 24 апреля в России зарегистрировано 68,622 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 5849 за минувшие сутки. 5568 человек выздоровело, 615 скончалось.