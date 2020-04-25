Антидопинговый комитет Всероссийской федерации легкой атлетики пополнился чемпионом мира в беге на 100 метров с барьерами Сергеем Шубенковым. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Антидопинговый комитет Всероссийской федерации легкой атлетики пополнился чемпионом мира в беге на 100 метров с барьерами Сергеем Шубенковым. Об этом сообщила пресс-служба организации.Помимо него в комитет вошли заведующий кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Евгений Ачкасов, доцент кафедры терапии МГМСУ имени А.И. Евдокимов Олег Талибов и президент федерации легкой атлетики Костромской области Камран Бабаев. Вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов возглавил антидопинговый комитет.Напомним, что Сергей Шубенков является единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, кому удалось стать призером чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.