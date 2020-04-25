На этой неделе в России наблюдаются скачки числа заразившихся коронавирусом. Об их значении спорят инфекционисты.

На этой неделе в России наблюдаются скачки числа заразившихся коронавирусом. Об их значении спорят инфекционисты.В минувшее воскресенье, 19 апреля, в стране было зафиксировано рекордное количество зараженных – 6060. На следующий день, 20 апреля, прирост сократился – коронавирусом заболели только 4268 граждан. 21 апреля выявили 5642 новых случая. Затем число инфицированных стало снижаться, пока не подскочило в пятницу, 24 апреля, до 5849.Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что эти цифры свидетельствуют о скором выходе на плато по заболеваемости. По его мнению, ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону уже в конце мая или чуть раньше. Эксперт призвал граждан набраться терпения.Со специалистом не согласился доктор медицинских наук Николай Малышев. Инфекционист обратил внимание, что ежедневно в России число тяжелобольных пациентов увеличивается в среднем на 1800. "Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями", – приводит его слова .24 Апр 2020 в 12:58 PDTГоворить о выходе на плато можно только, когда количество госпитализированных будет равняться числу выписанных из больницы, или же когда общее количество зараженных будет равняться числу излечившихся. Эксперт добавил, что пик заболеваемости стоит ожидать не раньше начала июня.